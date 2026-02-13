Petrolera noruega anuncia su salida definitiva de las operaciones convencionales en Argentina

El aumento de la complejidad fiscal y regulatoria, fue uno de los motivos indicados para la decisión final de la empresa. Foto: archivo.

La petrolera noruega Interoil Exploration and Production anunció desde Oslo que abandonará sus operaciones convencionales en Argentina, incluyendo las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Aunque no es mencionado de forma directa en el comunicado, su salida también implicaría el fin de su presencia en Vaca Muerta.

Según afirmó la compañía en un comunicado, la decisión de salirse del país está impulsada por una revisión «exhaustiva» de su cartera convencional onshore. Sin embargo, también señaló que notó un deterioro sostenido en el entorno operativo e inversor en la provincia de Santa Cruz, siendo esto otro de los motivos.

La salida incluirá sus operaciones en Santa Cruz Sur y el bloque La Brea, además del derecho a impugnar la finalización de la concesión de producción en Mata Magallanes Oeste y el bloque de exploración Cañadón Ramírez.

«Con el tiempo, varios operadores internacionales y nacionales importantes, incluyendo YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total, han ido reduciendo o saliendo progresivamente de sus posiciones convencionales en la región a medida que la competitividad de los activos disminuía» añadió.

Para explicar esta tendencia, argumentaron que las decisiones de asignación de capital se vieron afectadas negativamente por el aumento de la complejidad fiscal y regulatoria, las interrupciones laborales y sociales recurrentes, y la reducción de la visibilidad de inversiones a largo plazo.

Cómo se hará la salida de Interoil de Argentina

Interoil informó que sus activos en el país fueron vendidos a un inversor argentino – cuyo nombre mantuvo bajo reversa técnica- por un valor de hasta un millón de dólares, que se pagarán en diez cuotas contingentes. Cómo condición se resolvió que, en el momento de cada pago, la producción debe alcanzar un umbral de 47.000 barriles de petróleo equivalente al mes.

Además, Interoil recibirá un Interés de Regalías Superior (ORRI) equivalente al 80% de los beneficios generados por la producción que superen los barriles de petróleo equivalente mensuales. El objetivo de esta cláusula es que la petrolera mantenga un beneficio económico residual sin necesidad de cargar con los costos de operación ni riesgos regulatorios.

El director ejecutivo de Interoil, Leandro Carbone, explicó: «Nuestras operaciones argentinas han contribuido con una valiosa producción y experiencia a lo largo de los años; sin embargo, esta transición permite a la Compañía afinar aún más su enfoque estratégico y optimizar la asignación de su capital.»

«De cara al futuro, Interoil pretende centrarse en la identificación y desarrollo de activos energéticos no convencionales, así como en la evaluación de activos complementarios seleccionados, en línea con el objetivo a largo plazo de la Compañía de mejorar la eficiencia operativa y la creación de valor», concluyó.