Petroleras frenaron equipos y obras por los cortes en Vaca Muerta

Los cortes de ruta que realizaron diversas comunidades mapuches ayer en dos de las principales arterias de Vaca Muerta obligaron a un puñado de empresas a reducir la actividad en sus operaciones a la mínima expresión y a frenar equipos. Se afectaron yacimientos de gas principalmente y también se suspendieron obras civiles.

Pasadas las 5 de la mañana miembros de las comunidades se repartieron en por lo menos 7 cruces clave sobre las rutas provinciales 1 y 17 y bloquearon el paso de los vehículos de la industria petrolera.

Energía On realizó un relevamiento a empresas con activos en la formación que se vieron sorprendidas por las medidas de fuerza. Según pudo averiguar este medio se detuvieron por lo menos 5 equipos.

“A nosotros nos impactó en la actividad y nos obligó a frenar tareas durante un par de horas. Quedamos con la mínima por falta de personal”, señalaron desde una de las principales petroleras que opera en la formación.

Los bloqueos se realizaron en la zona de Tratayen, cercanías de Añelo, Rincón de los Sauces y Sauzal Bonito y afectaron varios yacimientos entre los cuales estaban Loma La lata, Desfiladero Bayo, La Calera, Fortín de Piedra y Chihuidos de la Sierra Negra. En un primer momento, las empresas no se vieron afectadas por los bloqueos, pero a medida que pasaron las horas se vieron obligadas a frenar sets de fractura y equipos de perforación y la construcción de nuevas instalaciones.

“Después del mediodía tuvimos un par de equipos parados y también algunas obras que estábamos llevando adelante. Nos vimos afectados no solo por la falta de personal sino también de insumos. Nos quedaron camiones del otro lado durante la mitad del día”, le dijeron a este medio desde otra operadora en off the record.

Los problemas comenzaron cuando las empresas no pudieron reemplazar los operarios que terminaron los turnos y también por la imposibilidad de reponer los insumos vinculados a la operación como por ejemplo arena y combustible para los equipos de fracturas. En ambos casos, los camiones y colectivos quedaron varados en las rutas.

Ante este escenario algunas de las petroleras que se vieron perjudicadas pasaron sus operaciones a “condición segura” y redujeron la actividad a la mínima expresión. Solo quedó personal para garantizar la seguridad de las instalaciones y para no frenar la producción.

Por último, desde las empresas señalaron que por los reiterados cortes de ruta que se realizaron durante el último tiempo, y en especial en abril del año pasado que duraron más de 20 días, ya están detectadas las principales arterias en Vaca Muerta. Por lo cual ya se conoce de antemano dónde ejecutar los bloqueos para causar un fuerte impacto en poco tiempo.