Petroleros de Chubut se suman al paro general y esperan definiciones por el futuro de la cuenca del Golfo San Jorge

La medida de fuerza del la CGT está convocada para el día que Diputados trate la reforma laboral. Foto gentileza.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut confirmó un esquema de protesta que paralizará la actividad en toda la Cuenca del Golfo San Jorge. La organización gremial anunció su adhesión formal al paro nacional de 24 horas convocado por la CGT, en un contexto de tensión por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y el traspaso de áreas convencionales de YPF.

La medida de fuerza consta del cese total de actividades y coincidirá con el inicio del debate legislativo en la Cámara de Diputados. Según confirmó el referente sindical Carlos Gómez, en diálogo con Radio del Mar, el gremio busca frenar un proyecto que consideran una amenaza directa a los convenios colectivos y a los derechos de los trabajadores y jubilados del sector.

La hoja de ruta del conflicto incluye hitos clave para las próximas semanas. Este miércoles 18, a las 10:00, se realizará el plenario de delegados en Comodoro Rivadavia para definir el alcance del paro.

Mientras que el próximo lunes 2 de marzo, se hará una movilización masiva a Rawson. Coincidiendo con la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, los petroleros exigirán al gobernador definiciones políticas sobre la reactivación de la actividad y el sostenimiento del empleo. Con la mirada puesta en la próxima reunión de directorio de YPF y en los movimientos del Congreso en Buenos Aires, el sector petrolero chubutense entra en una etapa de definición.

Más allá del rechazo a las políticas nacionales, el punto principal del conflicto radica en la transición operativa de los yacimientos convencionales. El gremio manifestó su profunda preocupación por la situación de Manantiales Behr, área emblemática que YPF incluyó en su plan de reorganización.

Desde el sindicato denuncian que la empresa adjudicataria aún no ha concretado los desembolsos necesarios para garantizar el plan de inversiones de 2026. Ante este escenario, la postura gremial es tajante: si no hay garantías de capital, se exigirá que el área pase al segundo oferente o, en última instancia, que la provincia proceda a la reversión del yacimiento. «Necesitamos inversiones concretas y garantías de continuidad laboral», advirtieron desde la cúpula sindical.

Manantiales Behr produce actualmente cerca de 4.000 metros cúbicos diarios de crudo, unos 25.000 barriles por día, y conserva una infraestructura clave que lo convierte en una pieza estratégica para cualquier empresa que busque afianzar su posición en la región. Su venta se inscribe en la segunda ronda del Plan Andes, como parte de la estrategia de YPF para concentrarse en Vaca Muerta y dejar atrás los activos convencionales.