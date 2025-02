Playeros en contra del autodespacho de combustibles: «Va a aumentar el riesgo de accidentes»

La decisión del gobierno nacional de avanzar en el autodespacho de combustibles, permitiendo que sean los mismos automovilistas los que carguen sus rodados, disparó la alerta entre los trabajadores del sector. El Secretario General del sindicato de trabajadores de Estaciones de Servicio de Neuquén y Río Negro, Marcelo Sidorkevich, detalló que en 10 días realizarán un encuentro nacional para definir las medidas a adoptar ya que aseguró que el autodespacho «generará despidos y aumentará el riesgo de accidentes».

Sidorkevich dialogó con «Ya es Tiempo de Vacaciones» de RÍO NEGRO RADIO, y explicó que desde el sindicato están «totalmente en contra de esta medida que quieren implementar del autoservicio de combustibles, porque no tan solo es que se pierden fuentes laborales, sino que también está el tema de seguridad tanto para el consumidor que se va a estar despachando combustibles como para la sociedad ante cualquier cosa que pueda llegar a pasar».

En ese sentido, indicó que actualmente se dan cursos de forma permanentes a los playeros que «son obligatorios, los obligan las mismas petroleras, sobre el despacho, cómo actuar ante un derrame, un incendio, una contaminación».

Y sumó que «ahora, de un día para el otro, todo esto de seguridad no tiene sentido, cualquier persona puede ir a cargar y esto puede llevar a aumentar el riesgo de accidentes poniendo en riesgo al usuario particular y a toda la sociedad en general».

Sidorkevich planteó que «uno entiende que todo apunta a la modernización, pero con el contexto que estamos viviendo, con más del 50% de pobreza y sobre todo a nivel cultural no estamos capacitados. Imaginate los fines de semana, la gente que evade los controles de alcoholemia, esa gente puede ir a despacharse combustible y puede pasar cualquier cosa».

Otro caso que no se habría contemplado con el autodespacho es el control de la carga en motocicletas. «Hoy si vas en moto y no tenés casco no se le carga combustible, pero con ésto pueden ir como quieran y ¿quién va a controlar todo eso? Porque hoy mismo hemos visto situaciones de violencia contra los playeros que se negaron a cargarles. ¿Queda en la nada todo lo que se implementó por seguridad?», lanzó el titular de los playeros.

Autoservicio de combustibles: «Van a haber despidos»

Paralelamente al tema de la seguridad, el titular del sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio marcó que «con el tema del personal, cada surtidor de autodespacho que se ponga en una estación de servicio es un conjunto de trabajadores menos en esa estación. Lamentablemente, se va a producir un cese de personal, porque va a empezar a sobrar personal».

El dirigente gremial sostuvo que «todas las medidas que viene adoptando el gobierno no ha sacado ninguna a favor del trabajador, esta medida solo es a favor de las petroleras y los empresarios. Si mirás el decreto, de lo que primero que hablar es de minimizar los costos para las estaciones de servicio ¿y por dónde minimizás? Despidiendo gente».

Sidorkevich sostuvo que duda que la medida derive en una reducción del precio de los combustibles, y mientras indicó que «esta medida solo beneficia a los empresarios, dándoles mayores márgenes de ganancia a costa de trabajadores que van a quedar en la calle sin poder llevar el sustento a sus casas», remarcó que «el usuario va a ser un empleado sin remuneración porque van a hacer el trabajo de los playeros de forma gratuita».

En ese sentido, detalló que «hay que esperar 60 días para la reglamentación y mientras se pueden ir anotando los que quieran aplicarlo pero no sabemos cómo van a implementarlo porque no nos hicieron parte de esto».

Y precisó que «en 10 días tenemos una reunión nacional de todos los sindicatos del país y la federación para avanzar en conjunto con una medida y si tenemos que hacer medidas de acción directa, lo haremos».