Presentan otro amparo colectivo para frenar la privatización de la empresa que controla las centrales nucleares de Argentina

El Gobierno puso en marcha el proceso de privatización parcial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía encargada de operar las centrales nucleares de Argentina, pero ya presentaron dos amparos para frenar la iniciativa.

Los amparos presentados para evitar la privatización de la nuclear argentina

El concejal del partido de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana con el objetivo de frenar la venta del 44% de la principal empresa nuclear de Argentina. Según la información brindada por Noticias Argentinas, el amparo resalta la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y el riesgo que implica esta privatización para la soberanía energética.

El concejal expresa en el amparo: «Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados».

A su vez solicita una medida cautelar para pausar cualquier tipo de licitación, oferta o transferencia de acciones. Por otra parte, también busca frenar una posible privatización parcial debido a que influiría en los aumentos tarifarios y en el desfinanciamiento del sector: “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, explica.

El primero amparo presentado para evitar la privatización fue por parte de la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien solicitó «la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía». En aquel entonces la legisladora, resaltó: «Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo».

El proceso de privatización parcial de la empresa nuclear argentina

El Ministerio de Economía fue instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las medidas inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

Por su parte, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de las acciones de NASA, así como la gestión de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual.

La venta parcial del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada, con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.