Neuquén va a juicio contra PAMI por $1.500 millones en prestaciones impagas: «No se hicieron cargo»

El gobierno Neuquén inició un reclamo judicial contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por una deuda a favor de la provincia que entre capital e intereses supera los 1.500 millones de pesos.

El monto adeudado corresponde a prestaciones de salud que el sistema público provincial brindó a beneficiarios y no fueron canceladas, indicó el Ejecutivo en un comunicado.

De acuerdo al certificado presentado por la Provincia, la deuda asciende a 1.056.798.055,85 pesos. Si a esa cifra se suman los intereses calculados a tasa activa del Banco Provincia de Neuquén desde el 10 abril pasado, el monto efectivo a pagar trepa a 1.510.702.157,29.

Millonario juicio de Neuquén contra PAMI: «Facturas impagas que se van venciendo»

“Tenemos un porcentaje alto de camas que son de pacientes que tienen PAMI como cobertura”, señaló el ministro de Salud, Martín Regueiro, cuya cartera fue la que instrumentó el reclamo por la vía judicial.

“Estamos con un reclamo grande porque hay facturas impagas que se van venciendo y no podemos reclamar, entonces tenemos que empezar a meter distintas vías judiciales para poder cobrar la deuda que tenemos y que esos fondos los usamos para reinvertir, para aumentar la cantidad de recursos, lo que haga falta”, describió el funcionario.

Y sumó: «Hoy viene un paciente con una fractura de cadera y lo vamos a atender, no vamos a dejar que esté dando vueltas hasta que defina PAMI. Pero eso obviamente hace que el sistema esté en tensión, que tenga que dar más respuesta y cuando salimos a cobrar por una práctica que hicimos, de la que no se hicieron cargo, la desconocen”.

El origen de la deuda, según explicó el Gobierno, fue la falta de pago de servicios médicos y hospitalarios prestados por distintos efectores del sistema de salud público a afiliados de PAMI.

Se trata de unos 700 expedientes, tanto digitales como físicos, en los que constan las prestaciones realizadas entre 2023 y 2025.

Millonario juicio de Neuquén contra PAMI: la estadística en los hospitales de la provincia

Desde Provincia indicaron que la deuda se encuentra «firme y ejecutoriada» en el certificado oficial, por lo quedó habilitada para cobrarse por la vía judicial de apremio.

La situación se complejiza además por la cantidad de camas que el sistema sanitario local le destina a PAMI. Un informe del ministerio de Salud indica que una de cada cinco camas pertenecen a la obra social nacional, cifra que en algunos casos llega hasta el 30%, como sucede en el hospital Heller.

El reclamo fue notificado formalmente el 14 de noviembre último.