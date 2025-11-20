Karina Milei reúne a la mesa política para discutir la estrategia para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Reunión de Karina Milei junto a otros miembros del Gabinete por el Presupuesto 2026 y las reformas. Foto: Gentileza NA.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a la mesa política para discutir la estrategia legislativa para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en el Congreso. La reunión se lleva a cabo desde las 13.30 en la Casa Rosada y no está presente el presidente Javier Milei.

Quiénes estarán en la nueva cumbre del Gobierno de Javier Milei

De esta forma, se dan cita el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, futura jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. Luis Caputo también se encuentra en el lugar.

Según señaló Noticias Argentinas, el temario del intercambio girará en torno a las negociaciones con legisladores y gobernadores para avanzar con el debate y posterior sanción del Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo para el próximo año y la reforma laboral. Este último punto continúa en debate y forma parte de la discusión que lleva el Consejo de Mayo.

El organismo que coordina cada 20 del mes tendrá su última edición la próxima semana con el debut Manuel Adorni en traje de ministro coordinador. Esta tarde la funcionaria coordinará el nuevo intercambio para afinar y centralizar la táctica que deberán interpretar sus alfiles. Santilli y Adorni como puente con los gobernadores y Bullrich y Menem con los bloques del Congreso.

Los pasos del Gobierno de Javier Milei para el Presupuesto 2026 y las reformas

Desde el Gobierno nacional informaron que ya tienen listos los borradores de las reformas laboral y educativa. Los integrantes del Congreso de Mayo están analizando las dos medidas, todos ya tienen versiones avanzadas de los proyectos y están ultimando detalles entre ellos antes de la próxima reunión.

Según la información brindada por el sitio Infobae, el grupo ya fue convocado a un nuevo encuentro en la Casa Rosada para el próximo 27 de noviembre y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El informe final está previsto que se entregue el 15 de diciembre con los resultados del trabajo. Luego el Gobierno enviará los proyectos al Congreso, el cual ya estará conformado con la renovación de las bancas.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas