El Banco Mundial aprobó el crédito con el que asfaltarán nuevas rutas cordilleranas en Neuquén

El Banco Mundial aprobó hoy el préstamo de 150 millones de dólares que había solicitado la provincia de Neuquén para destinar los recursos en proyectos de infraestructura como el asfalto de tres nuevas rutas en la zona cordillerana.

El crédito había recibido el visto bueno la semana pasada de la Legislatura, donde el oficialismo consiguió ratificarlo al aprobarlo por mayoría.

De acuerdo al comunicado difundido este jueves, el dinero tendrá como objetivo «mejorar la infraestructura, promover el turismo sostenible y fortalecer las economías regionales«.

Nuevo crédito internacional para Neuquén: el turismo, entre los más beneficiados

El visto bueno del organismo fue celebrado por el gobernador Rolando Figueroa, en especial, por el impacto que tendrá en el turismo, al que definió como «el segundo motor del desarrollo neuquino, después del energético«.

«La inversión en infraestructura y en capacidades institucionales relacionadas al turismo son motores del desarrollo provincial y parte de un círculo virtuoso que mejora la calidad de vida y genera progreso, a partir de un crecimiento socialmente sostenible y territorialmente equilibrado”, remarcó.

Como había mencionado Diario RÍO NEGRO, el grueso de los fondos se utilizará para pavimentar rutas clave en la zona andina de la provincia, con la finalidad de mejorar la conectividad turística interna y el intercambio comercial con Chile.

Desde el Gobierno aseguraron que el proyecto, una vez plasmado en obra pública, beneficiará a cerca de un millón de personas que viven en Neuquén o la visitan.

«Invertir en turismo promueve le creación de empleo local, aumenta las oportunidades de los residente y potencia el crecimiento de la economía provincial», afirmó por su parte la directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Marianne Fay.

Y agregó: «La Patagonia es un destino turístico único. Para potenciarlo acompañamos inversiones en infraestructura que permitan ampliar de forma sostenible la oferta de atractivos turísticos».

Nuevo crédito internacional para Neuquén: en qué se usará

El programa, que también prevé desembolsos en materia de manejo del riesgo y capacitación, se usará en buena medida para el asfaltado de tres rutas, adelantó el Ejecutivo. Estas son la Ruta Provincial 65 desde la Confluencia hasta el empalme con el actual tramo en ejecución cerca de Villa Traful, la 63 desde la Ruta Nacional 40 hasta Villa Meliquina y la 54 para llegar con pavimento hasta Manzana Amargo desde el cruce con Varvarco.

También incluye la elaboración del proyecto ejecutivo para poder licitar en un futuro la pavimentación del camino que va hasta el paso internacional Pichachén, en el norte de la provincia.

El préstamo, además, abarca obras de infraestructura turística como la construcción de parques ribereños en Villa Traful y Aluminé. Otras iniciativas son los planes de ordenamiento territorial en Manzano Amargo y Villa Lago Meliquina, y el desarrollo de tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes.