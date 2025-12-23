Promoción navideña: una petrolera lanzó descuentos en súper, premium y diesel

Puma Energy decidió terminar el 2025 ampliando su calendario de beneficios con una nueva promoción que pone al ahorro real y cotidiano en el centro de la experiencia de sus consumidores. Como una forma de sumar valor a su propuesta de descuentos de los miércoles Puma Pris, anunció una nueva oportunidad de ahorro los viernes, consolidando un esquema de beneficios sostenido a lo largo de la semana.

En Argentina, Puma Energy produce combustibles y lubricantes, con más de 400 estaciones de servicio en todo el país. Actualmente, a su Refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda, se le suman más de 50 agroservicios en los principales puntos de la zona productiva de la Argentina.

La empresa con el tiempo ha expandido sus actividades a nivel mundial: es propietaria y operadora de 100 terminales de abastecimiento, así como de más de 3000 estaciones de servicio y está presente en 80 aeropuertos alrededor del mundo.

Recientemente, según informaron en un comunicado oficial ,a partir del viernes 26 de diciembre y hasta el 27 de Febrero de 2026, abonando con Puma Pris los clientes tendrán 10% de descuento en Super, Premium e Ion Diesel.

De esta manera, los clientes que eligen Puma Pris pueden acceder a beneficios tanto los miércoles como los viernes, reforzando el posicionamiento de la app como una herramienta concreta de ahorro y fidelización, y acompañando los hábitos de consumo de los usuarios en distintos momentos de la semana, tanto en combustible como en sus tiendas Super 7 y Shop Express.

“Los Miércoles Puma Pris ya son una propuesta instalada y valorada por nuestros clientes. Con esta nueva iniciativa de los Viernes, buscamos ampliar las oportunidades de ahorro y estar aún más presentes en la rutina de consumo de quienes eligen Puma Energy durante el verano”, señaló Lucas Smart, Gerente de Marketing de Puma Energy Argentina.

La iniciativa busca incentivar el uso de Puma Pris, la app de la compañía que permite pagar combustible desde el celular y acceder a promociones exclusivas, acumulación de puntos y beneficios inmediatos. En un contexto donde cada peso cuenta, Puma Energy propone una alternativa simple: usar la app, pagar menos y aprovechar mejor cada carga.

La app Puma Pris está disponible en App store y Google Play.

Junto al beneficio, anunciaron que todas las transacciones realizadas a través dela app continúan sumando puntos Pris, que luego pueden canjearse por descuentos que van hasta los $20.000, reforzando un esquema integral de beneficios que se suma a las promociones vigentes.

Con esta acción, Puma Energy reafirma su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, simples y relevantes, acompañando a los consumidores en su día a día con propuestas que combinan tecnología, beneficios tangibles y una comunicación alineada con la realidad local.