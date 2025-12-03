Terminaron de descargar los caños de Southern Energy en San Antonio Este y ahora esperan otro barco para el VMOS

La descarga y el acopio de los ductos para el proyecto de GNL en el puerto de San Antonio Este.

El puerto de San Antonio Este finalizó este miércoles la descarga del primer embarque crítico de tuberías destinadas a la construcción del gasoducto del consorcio Southern Energy que permitirá la conexión con el primer barco de GNL que llegará a la Argentina, Hilli Episeyo, con el gasoducto San Martín, en una primera etapa.

La descarga consistió en 10.000 toneladas de tubos de acero y arribó al puerto de San Antonio Este a bordo del buque mencionado, un carguero de 175,53 metros de eslora y 29,4 metros de manga.

Estos materiales, 2.265 tubos de diferentes diámetros, serán utilizados para la construcción del gasoducto asociado al proyecto Argentina FNLG, de licuefacción de gas, impulsado por el consorcio Southern Energy, que le permitirá a la Argentina exportar GNL del yacimiento Vaca Muerta.

Para esta operatoria de descarga de tubos de acero, se utilizaron grúas ubicadas en la cubierta del barco, más el equipamiento especializado de la terminal, juntamente con personal coordinado por Patagonia Norte. En el Puerto de SAE trabajan hoy 200 empleados.

Los materiales descargados serán acopiados temporalmente en los predios acondicionados por Patagonia Norte, hasta su carga y posterior traslado.

Según información aportada por Patagonia Norte, aproximadamente el 10 de diciembre, llegará otro barco con 130 módulos habitacionales y otros tantos contenedores para el proyecto VMOS.

“Con esta operación, al igual que la descarga de chapas de acero para la construcción de tanques de almacenamiento de petróleo en Punta Colorada de la Provincia de Rio Negro, (Proyecto VMOS), y las operaciones ya previstas para los próximos meses, la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, confirma su especialización y eficiencia en este tipo de operaciones, su capacidad técnica y operativa al servicio del Puerto de San Antonio Este», indicó Cristian López, gerente general de Patagonia Norte.

López agregó: «Estamos muy orgullosos de contribuir, con nuestra operación, a todos los proyectos energético de importancia para el país y contribuyendo a las políticas y objetivos que promueve el Gobierno de la provincia de Río Negro”.

El directivo indicó que desde 1998 Patagonia Norte es la estación marítima que canaliza exportaciones de frutas, hortalizas, jugos concentrados, minerales y pescado producidos en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y la región sur de la provincia de Buenos Aires. «Hoy consolida su perfil energético con nuevas cargas para los proyectos de GNL y VMOS», remarcó el gerente general.

Tres barcos en el segundo semestre en el puerto de SAE

Cabe destacar que durante el segundo semestre de 2025 el puerto de SAE tendrá al menos tres al menos tres descargas de barcos con materiales para las obras energéticas que se desarrollan en la costa de Río Negro. A finales de septiembre, habían entrado por la terminal concesionada a a la empresa Patagonia Norte, 8.000 toneladas de acero para los gigantescos tanques del VMOS en Punta Colorada.

Ahora concluyó la descarga de las 10.000 toneladas de cañería del Billion Star y cerca del 10 de diciembre llegará otro buque con 130 módulos habitacionales y otros tantos contenedores para el proyecto VMOS.