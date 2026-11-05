Salames, curados y ahumados: los sabores regionales que llegan al festival Ritual en Cipolletti

La charcutería artesanal de Cipolletti tendrá un lugar destacado en la primera edición de Ritual, el festival que reunirá gastronomía, vinos y productos regionales. Aconcagua, Don Lino y Don Joel participarán con salames, embutidos, curados y ahumados con sabores del Alto Valle.

Ritual se realizará desde el miércoles 11 hasta el domingo 15 de noviembre en distintos puntos de Cipolletti. El encuentro central será el sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 23, en el Parque Rosauer, con entrada libre y gratuita.

La presencia de los tres emprendimientos permitirá conocer las técnicas, materias primas y recetas que sostienen a la producción local. Sus propuestas forman parte de una red que incluye a cocineros, restaurantes y elaboradores. Según difundieron desde el área, busca posicionar a Cipolletti como una ciudad ligada a la gastronomía en el territorio.

Tres productores y una amplia variedad de sabores en Cipolletti

Don Joel llegará al festival con tres variedades de salame, lomo ahumado, lomo a las finas hierbas, jamón cocido de bondiola, mortadela con nueces y pimienta, pastrami y salchichas ahumadas al estilo alemán. La oferta también incluirá Leberwurst con hongos de pino, picadas de degustación, queso ahumado y provoletas rellenas de salame.

El proyecto busca incorporar ingredientes que representen a Cipolletti y al Alto Valle. Entre sus nuevas recetas aparece una mortadela con manzana y gírgolas. Parte de su producción también llegará al Distrito Gastronómico: Arde Focaccería utilizará panceta ahumada de Don Joel en una pizza de masa madre con espárragos orgánicos del Valle.

La producción de Don Joel estará presente en Ritual. (Gentileza)-

Don Lino presentará salame común y con pistacho, cantimpalo, bresaola, bondiola ahumada, brisket, lomito ahumado, panceta ahumada y guanciale. Uno de sus desarrollos más recientes es un salame de puro cerdo con manzana, aún en etapa de prueba, que une el oficio charcutero con una de las frutas emblemáticas de la región.

Don lino participará del evento en Cipolletti. (Gentileza).

Aconcagua llevará salames, chistorra, ’nduja, lomito y jamón curados, bondiola curada, mortadela con pistachos, pastón y porquetta. Durante la feria también ofrecerá sándwiches calientes. La diversidad de su carta permitirá acercarse a técnicas y estilos que ganaron espacio dentro de la producción artesanal de la ciudad.

Los visitantes podrán degustar y comprar los productos, además de conocer el trabajo detrás de cada pieza. La selección de las materias primas, las recetas y los tiempos de fermentación, curado, maduración y ahumado determinan el resultado final. Desde la organización remarcaron que cada elaboración expresa una búsqueda distinta, aunque las tres comparten una apuesta por el valor agregado local.

Aconcagua desplegará toda su producción. (Gentileza).

Descuentos y promociones en el festival gastronómico de Cipolletti

Durante los cinco días de Ritual, más de 20 restaurantes, bares y cafeterías del Distrito Gastronómico ofrecerán un menú especial, con productos regionales y un 20% de descuento. Las alternativas abarcarán menús de tres pasos, parrilla, sushi, pizzas, hamburguesas, pescados patagónicos, cocina de autor y platos vegetarianos y sin gluten.

Manzanas, peras, frutos secos, miel, hongos, espárragos, sidras y vinos del Valle tendrán un papel central. Banco Patagonia sumará un beneficio del 30% en comercios adheridos, con tarjetas Visa y pago mediante NFC, sujeto a las condiciones de la promoción.

La feria del Parque Rosauer reunirá a más de 70 productores, además de puestos gastronómicos, bodegas, sidreras y cervecerías. Habrá frutas frescas y deshidratadas, harinas, conservas, miel, quesos, charcutería y bebidas regionales. La programación incluirá música en vivo, clases de cocina, charlas y propuestas para chicos.

Los beneficios de Club Río Negro estarán disponibles durante las dos jornadas centrales.

Cristian Itcovici, de Don Joel, en plena producción. (Gentileza).

Cronograma y beneficios