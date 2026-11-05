Ricardo Fort cumpliría 58 años: la frase sobre su muerte que hoy vuelve a conmover

Ricardo Fort cumpliría 58 años este jueves 5 de noviembre de 2026. El empresario chocolatero, cantante y figura televisiva que conquistó al público con sus excentricidades continúa siendo uno de los personajes más recordados del espectáculo argentino. Sus frases se transformaron en memes, sus videos siguen circulando y su figura conserva una popularidad que trascendió generaciones.

Nacido el 5 de noviembre de 1968 en Buenos Aires, Ricardo Aníbal Fort era heredero de la reconocida familia propietaria de Felfort. Sin embargo, su verdadera pasión estaba lejos de la industria del chocolate: soñaba con convertirse en artista, cantar y alcanzar la fama. Un deseo que logró cumplir y que convirtió su vida en un espectáculo permanente.

Ricardo Fort: del imperio del chocolate a convertirse en El Comandante

Aunque creció rodeado de lujos, Ricardo Fort contó en numerosas entrevistas que su infancia estuvo marcada por las exigencias familiares y por una relación compleja con su padre.

Su madre, Marta Campa, fue una figura fundamental en su vida y alentó su vocación artística.

Durante su juventud se instaló en Estados Unidos, donde intentó desarrollar una carrera como cantante y se vinculó con el ambiente del espectáculo.

Pero fue en Argentina donde finalmente consiguió la popularidad que buscaba.

Su irrupción televisiva, especialmente a partir de 2008 y 2009, lo convirtió en un fenómeno mediático. Sus autos de lujo, sus guardaespaldas, sus viajes a Miami y su particular manera de hablar despertaron fascinación y críticas.

El Comandante, como comenzaron a llamarlo sus seguidores, encontró en la televisión el escenario ideal para construir un personaje inolvidable.

Las frases de Ricardo Fort que siguen siendo virales

Una de las razones por las que Ricardo Fort continúa vigente es la cantidad de expresiones que quedaron incorporadas al humor de las redes sociales.

Entre sus momentos más recordados aparecen:

“¡Mamá, cortaste toda la luz!” , una de sus reacciones televisivas más famosas.

, una de sus reacciones televisivas más famosas. “Maiameee” , su particular pronunciación de Miami, la ciudad que tanto amaba.

, su particular pronunciación de Miami, la ciudad que tanto amaba. “Basta, chicos”, otra expresión asociada a sus videos y apariciones televisivas.

Sus escenas siguen compartiéndose en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde muchos jóvenes descubrieron al empresario después de su muerte.

La frase de Ricardo Fort sobre su propia muerte que hoy vuelve a conmover

En el día de su cumpleaños, una reflexión del empresario volvió a cobrar relevancia.

Según recordó Infobae, Fort había expresado durante una entrevista una frase que, con el paso del tiempo, adquirió un significado especial:

“Siempre pensé que me iba a morir joven”.

El empresario atravesó durante sus últimos años importantes problemas de salud, especialmente relacionados con su columna vertebral y distintas intervenciones quirúrgicas.

Finalmente, murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, mientras permanecía internado en el Sanatorio de la Trinidad de Buenos Aires.

Su muerte provocó una enorme conmoción entre sus seguidores y dejó a sus hijos mellizos, Marta y Felipe Fort, que entonces tenían nueve años.

Marta y Felipe Fort: el legado familiar del Comandante

Los hijos de Ricardo Fort crecieron bajo la atención pública y, con el paso de los años, comenzaron a desarrollar sus propios proyectos.

Marta Fort construyó una carrera vinculada con las redes sociales, la moda y los medios de comunicación. En sus apariciones televisivas también comparte recuerdos y anécdotas sobre su padre.

En el cumpleaños de 2025, la joven publicó un emotivo mensaje en el que reconoció cuánto extrañaba a Ricardo y cuánto le hubiera gustado compartir con él los logros de su vida adulta.

Felipe Fort, por su parte, también mantiene una presencia pública vinculada con el universo familiar y empresarial.

Por qué Ricardo Fort sigue siendo un fenómeno a casi 13 años de su muerte

Ricardo Fort consiguió algo poco frecuente en el espectáculo: convertirse en una figura de culto incluso después de su muerte.

Su estilo extravagante, su pasión por la música, sus enfrentamientos televisivos y su manera de mostrar una vida de lujo construyeron un personaje único.

Pero también hubo un costado más íntimo: el hombre que buscaba el reconocimiento de su familia, que soñaba con triunfar sobre los escenarios y que encontraba en sus hijos uno de sus mayores orgullos.

Este 5 de noviembre, cuando cumpliría 58 años, su historia vuelve a despertar recuerdos. Porque, aunque pasaron casi 13 años desde su muerte, Ricardo Fort sigue siendo El Comandante para miles de argentinos.