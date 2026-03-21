Proyecto Delta XXI: avanza la exploración de fluorita para reactivar una mina en Sierra Grande

El proyecto minero «Delta XXI», enfocado en la exploración de fluorita en cercanías de Sierra Grande, atraviesa una nueva etapa de estudios con el objetivo de determinar el potencial del yacimiento y evaluar una eventual reactivación productiva. La iniciativa es impulsada por la empresa privada JG Fluorita S. A, de capitales chinos, que retomó recientemente las tareas exploratorias en el área.

En diálogo con EnergíaoOn, el secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, explicó que el proyecto se encuentra actualmente en una fase de exploración avanzada destinada a cuantificar el recurso y analizar la calidad del mineral.

“La empresa está realizando trabajos de perforación y monitoreo superficial para determinar si existe una buena cantidad y calidad de fluorita que permita, en el futuro, pensar en la reactivación de una mina”, indicó.

La zona donde se desarrollan los trabajos no es nueva para la actividad minera provincial. En ese sector de Sierra Grande funcionó una explotación de fluorita hasta la década del 70, según explicó Aberastain. Sin embargo, tras el cierre de la operación, el área permaneció durante décadas sin continuidad en tareas de exploración.El proyecto fue retomado por JG Fluorita, que inició inversiones para volver a evaluar el potencial del yacimiento.

La explotación combinará minería subterránea y a cielo abierto, con procesamiento por trituración, molienda y flotación para obtener fluorita de alta pureza. La empresa JG Fluorita S.A. ya adquirió concesiones en Sierra Grande y Chubut, lo que muestra la proyección de largo plazo.

El plan de Hanaq Group apunta a prolongar la vida útil del yacimiento, garantizar prácticas sustentables y fortalecer proveedores locales. La apuesta está en generar empleo directo e indirecto y posicionar a Sierra Grande en el mapa productivo nacional.

En esta etapa se realizan campañas de perforación para estudiar el comportamiento del mineral en profundidad. Estas tareas permiten determinar la cantidad, la continuidad y la calidad del recurso, datos fundamentales para decidir si un proyecto puede avanzar hacia etapas de desarrollo. “En minería el proceso es paso a paso: primero se estudia en superficie, luego se perfora y, si los resultados son positivos, se realizan nuevas perforaciones para definir con mayor precisión el recurso”, explicó Aberastain.

Durante estas actividades también se implementan instancias de control ambiental. Fotos gentileza.

En Río Negro, las campañas de perforación que implican uso de agua deben realizar muestreos participativos, una práctica que involucra a distintos organismos y actores locales. En el caso de Delta XXI, participaron la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas, la Secretaría de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y vecinos interesados en conocer las prácticas del proyecto.

Aberastain señaló que las expectativas sobre el potencial del yacimiento son moderadamente positivas debido a los antecedentes históricos de producción. “Es una zona que ya tuvo extracción de fluorita, lo que genera cierta expectativa de que el recurso vuelva a confirmarse”, señaló. No obstante, aclaró que los resultados de las campañas exploratorias serán determinantes para definir los pasos siguientes.

Un mineral clave

La fluorita es un mineral clave para distintas industrias. Su principal componente, el fluoruro de calcio, puede utilizarse para la producción de ácido fluorhídrico cuando presenta altos niveles de pureza, o bien como fundente en la industria siderúrgica. En este último caso se emplea para reducir la temperatura necesaria para fundir el acero, lo que permite disminuir el consumo energético en el proceso.

Actualmente Argentina no cuenta con producción activa de fluorita, por lo que la eventual reactivación de este mineral en Sierra Grande podría representar una oportunidad para el sector. Sin embargo, desde la Secretaría de Minería remarcan que todavía resta avanzar en varias etapas técnicas antes de evaluar una posible explotación.

En paralelo, en el distrito minero de Sierra Grande se conocieron recientemente nuevos pedidos de cateo para explorar otras áreas. Desde el organismo provincial aclararon que estas solicitudes no necesariamente están vinculadas con el proyecto Delta XXI y forman parte de los procedimientos habituales para iniciar trámites de exploración minera.

Por el momento, el futuro del proyecto que abarca 120.000 hectáreas en Río Negro y noreste de Chubutdependerá de los resultados de las campañas realizadas durante el último año. “Ojalá que los resultados sean positivos, porque se trata de un yacimiento que ya tuvo producción. Pero en minería todo es progresivo y hay que esperar la información que surja de cada etapa”, concluyó Aberastain.