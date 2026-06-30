Proyecto La Flora en Santa Cruz: la canadiense Daura Gold confirmó el hallazgo de oro y plata

Las muestras de superficie indicaron resultados de hasta 63,88 gramos por tonelada de oro y 175,34 gramos por tonelada de plata. Foto: gentileza.

La minera canadiense Daura Gold confirmó la presencia de mineralización de oro y plata de alta ley en el proyecto la Flora, ubicado en el Macizo del Deseado en Santa Cruz. En su anuncio, destacó que el descubrimiento consolida a la iniciativa como un objetivo prioritario para sus próximas campañas de exploración en Argentina.

A partir de la información recolectada se presentaron los permisos de perforación, y se espera que La Flora se incorpore al programa de perforación de la Fase II de la empresa, previsto para el tercer trimestre de 2026.

Según informó la compañía, las muestras de superficie indicaron resultados de hasta 63,88 gramos por tonelada de oro y 175,34 gramos por tonelada de plata.

La mineralización forma parte del sistema de vetas La Flora, de un kilómetro de longitud. Dentro de la concesión se identificaron cuatro vetas en 100 metros de ancho, y que se extiende a lo largo de 380 metros.

Foto: Daura Gold.

La mineralización de oro está asociada con arsénico, antimonio y mercurio, lo cual concuerda con los sistemas epitermales productivos de oro y plata en la zona.

El CEO y presidente de Daura Gold, Mark Sumner, indicó: «El muestreo superficial en La Flora ha dado resultados de muy alta calidad en el pasado, así que nos anima ver más muestras de alta calidad, incluido oro visible, mientras seguimos estas vetas y refinamos nuestra segmentación de perforación para este objetivo tan emocionante».

«Con altos niveles y oro visible en superficie, representa un área muy prospectiva para nuestra campaña de perforación de Fase II», añadió.

La Flora está situada a cerca de 16 kilómetros del proyecto Cerro Bayo, también en Santa Cruz. Daura Gold cuenta con la opción de obtener hasta un 80% de participación en ambos proyectos conforme a su alianza con Latin Metals Inc.