¿Qué son las tierras raras y porqué importan tanto?

En las noticias internacionales se suele hablar con frecuencia de las tierras raras, y es que a pesar de lo que sugiere su nombre, los minerales que se obtienen de estos lugares se encuentran en todo tipo de dispositivos de alta tecnología, desde celulares, computadoras vehículos eléctricos y hasta satélites. Es por este motivo que estos lugares despiertan grandes disputas en la geopolítica, ya que no solo su peso en economía mundial es determinante, si no que su demanda promete seguir creciendo en las próximas décadas.

Hay un pequeño engaño en su nombre: no son tierras, ni son raras. De hecho, son más abundantes que varios metales preciosos como el oro o el platino, pero es su dispersión en pequeñas cantidades y la enorme dificultad para su extracción lo que los convierte en minerales caros de producir.

China es el líder indiscutido en este rubro: controla casi la totalidad del mercado mundial al albergar el 70 % de la producción y el 90% del procesamiento de tierras raras del mundo, lo que dota al gigante asiático de un enorme dominio en la política internacional. Por ejemplo, si por algún motivo decidiera dejar de vender los minerales producidos desde las tierras raras, causaría un enorme colapso económico.

Esto explica la búsqueda de Estados Unidos de buscar tierras raras para reducir su dependencia de las exportaciones de su principal rival comercial. Lo mismo sucede con la Unión Europea, donde los mayores depósitos se encuentran en Noruega y Suecia, aunque el alto nivel de contaminación que puede implicar esta minería ha impedido que hasta el momento se exploten estos depósitos, reportó la Agencia CINC (Servicio de Información y Noticias Científicas).

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) las reservas globales de tierras raras se calculan en al menos 110 millones de toneladas, de las que China posee 44 millones. Muy por detrás quedan Brasil (22 millones de toneladas), Vietnam (21 millones), Rusia (10 millones) y la India (7 millones), que más allá de tener grandes reservas, eso no significa que sean los mayores productores.

Que son y porque cuesta tanto producirlas

Se las denomina «tierras» por una antigua denominación de ciertos minerales, antes de que se descubriera su naturaleza; y se las llama «raras» no porque escaseen, si no por la dificultad de encontrar depósitos rentables económicamente, donde se encuentren lo suficientemente concentradas para una extracción eficiente.

Lo que se conoce como tierras raras agrupa 17 elementos químicos: 15 de los llamados lantánidos más el escandio y el itrio. Es importante saberlo porque son todos metales pesados muy semejantes entre sí, tanto que suelen encontrarse mezclados en los mismos minerales y menas de donde se extraen

Estos metales poseen cualidades muy distintas a pesar de su similitud, por lo que es necesario un posterior procesamiento, lo que los convierte en materiales muy caros de producir. Son fundamentales para la economía actual, ya que utilizan para todo tipo de dispositivos tecnológicos que se usan en la vida cotidiana.

Ejemplos de esto se pueden ver en el europio, que se utiliza para las pantallas, lámparas y vidrios; el terbio, para la fabricación de imanes; o el erbio, esencial para los amplificadores de fibra óptica para telecomunicaciones.

Un recurso altamente contaminante

Los minerales extraídos de las tierras raras conllevan una gran paradoja. Y es que son importantes para la transición hacia energías renovables, al proveer los materiales necesarios para la construcción de vehículos eléctricos, así como turbinas eólicas, pero su extracción genera un fuerte impacto ambiental.

Esto es evidente en el caso de China, que pasó de ser importador a tener un rápido ascenso en el liderazgo de las tierras raras a partir de los años 90, pero al costo de no procurar en disminuir los daños al medio ambiente.

Sumado al hecho de que se tratan de recursos limitados y su demanda crece de manera exponencial, surge la necesidad buscar fuentes alternativas para acceder a estos elementos. El reciclaje es una de ellas: actualmente, solo el 1% de los materiales que contienen los dispositivos electrónicos se recupera, según indico el New York Times.