«Resultados positivos» de las perforaciones que apuntan a precisar las reservas del proyecto Ivana de uranio en Río Negro

La empresa Blue Sky informó este lunes «resultados positivos» en las perforaciones que realizó en el Proyecto Ivana, cerca de Valcheta, para precisar las reservas de uranio y vanadio, a medida que se avanza hacia los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la mina que construiría en el sector denominado Amarillo Grande, al sur de Río Negro.

Blue Sky es una empresa canadiense controladora de Ivana Minerales, la firma que lleva adelante los trabajos previos de exploración en el Proyecto Ivana, junto a Corporación América, del empresario argentino Eduardo Eurnekian.

El proyecto de explotación de uranio y vanadio se encuentra en pleno proceso de estudio de las reservas, lo que permitirá terminar de trazar las etapas de explotación de los minerales. «Al reducir el espaciamiento entre perforaciones en áreas mineralizadas, el programa proporciona mayor confianza geológica y datos valiosos para respaldar los estudios técnicos actuales y futuros», señaló el Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky.

La información difundida por la compañía canadiense indica que el programa incluyó 328 pozos que totalizaron 4.959 metros de perforación de circulación inversa (RC), con un promedio de 15 metros cada uno.

«Los objetivos del programa fueron: 1. Confirmar la continuidad de la mineralización dentro del depósito; 2. Refinar los límites de mineralización/depósito; y 3. Apoyar la actualización de la clasificación de algunos de los recursos inferidos actuales en una futura actualización de la estimación de recursos minerales», se precisó.

«Hasta la fecha, se han completado un total de 1.166 pozos de perforación que comprenden 15.828 metros de perforación RC en el Depósito Ivana», indicó Blue Sky.

Posible extensión hacia el norte del depósito

La compañía canadiense anunció también días atrás el inicio de un programa de perforación diamantina (que permite extraer testigos -núcleos cilíndricos de roca- intactos para análisis) en el objetivo Ivana Gateway (antes conocido como Ivana Gap), para investigar una posible extensión hacia el norte del yacimiento de uranio.

Se trata de una zona satélite ubicada a 4,7 kilómetros del depósito principal Ivana.

Qué es y dónde está el depósito de uranio Ivana

El depósito de uranio Ivana forma parte de un bloque mayor conocido como Amarillo Grande, cuya potencialidad se viene evaluando hace dos décadas y tiene la particularidad que el mineral se extraería en una mina a cielo abierto como en una cantera, ya que el uranio está cerca de la superficie. El vanadio que también se sacaría se utiliza en la producción de acero.

El depósito mineral está ubicado a 25 kilómetros al norte de Valcheta y es considerado uno de los proyectos más avanzados de uranio y vanadio del país.

Según las estimaciones realizadas, se cree que tiene potencial para un minado y procesamiento de bajo costo, sobre un corredor de uranio identificado que tiene una extensión de 145 kilómetros.

Dentro del programa de inversiones que presentó en su momento Blue Sky ante las autoridades provinciales de Río Negro, en la etapa exploratoria indicó que se van a invertir 35 millones de dólares.

Para la segunda etapa de construcción y puesta en marcha de la mina, los fondos serían de aproximadamente 160 millones de dólares. En esta etapa es clave el aporte que realizará Corporación América.