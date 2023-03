Radiografía de Vaca Muerta: cuáles son las petroleras que apuestan al shale

El 10 de mayo de 2011, hace casi doce años, los trépanos perforaron el primer pozo diseñado para sacarle el jugo a Vaca Muerta. Desde entonces, la formación shale ha atraído a numerosas empresas petroleras de todo el mundo, ampliado el área de trabajos y multiplicado la producción de petróleo y gas y sus exportaciones. Energía On realizó un relevamiento de cuáles son las empresas que están actualmente en actividad en Vaca Muerta, cuántas concesiones tiene cada una y cuáles son las que apuestan a operar sus campos y tener sus propios mamelucos, y cuáles las que optan por ser socios en los desarrollos.

En total en la actualidad son 17 las empresas con presencia en Vaca Muerta, de las cuales la mayoría son empresas extranjeras, muchas de ellas ubicadas dentro de las principales petroleras del mundo.

De ese total, 12 son las empresas que operan en los campos, es decir que a lo largo y ancho de Vaca Muerta pueden verse 12 mamelucos de diferentes petroleras. Las restantes cinco empresas son socias en bloques que son operados por otras compañías.

Claramente la empresa con mayor presencia en Vaca Muerta es YPF. La petrolera de mayoría estatal tiene un total de 14 áreas con concesiones de explotación no convencional (CENCH), de las cuales opera en 11.

Además, la petrolera de bandera tiene nueve permisos de exploración no convencional -una suerte de paso previo a la concesión- que elevan su total de presencia a 23 bloques o áreas y que hacen que territorialmente abarque nada menos que 3.943 kilómetros cuadrados de los 36.000 kilómetros que tiene Vaca Muerta.

Pan American Energy (PAE) es otra de las firmas con mayor extensión en Vaca Muerta. La compañía que aún tiene su principal foco de producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, participa en 8 concesiones de Vaca Muerta, de las cuales es la operadora en 6 de ellas.

Estos bloque representan una extensión territorial de 1.815 kilómetros cuadrados que la ubican como la segunda firma con más pisada en el shale argentino.

En un tercer lugar en acreaje, es decir en extensión territorial, se ubica la firma francesa TotalEnergies que opera en Vaca Muerta a través de su subsidiaria local Total Austral.

La compañía posee 8 concesiones no convencionales sobre Vaca Muerta y opera 5 de ellas abarcando en total 1.501 kilómetros cuadrados.

Solo una porción de Vaca Muerta está concesionada. (Foto: gentileza)

Otra empresa extranjera es la que tienen la cuarta mayor superficie sobre el shale, y se trata de ExxonMobil. La gigante norteamericana posee 7 concesiones sobre Vaca Muerta y opera 5 de ellas. En total la presencia de la firma en Vaca Muerta es de 1.284 kilómetros cuadrados.

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint es una de las 7 empresas de capitales mayormente nacionales con presencia en Vaca Muerta y posee seis concesiones y opera cinco de ellas. Estos bloques comprenden una superficie de 715 kilómetros cuadrados.

Otra firma nacional es Pluspetrol, que cuenta con 5 concesiones sobre Vaca Muerta que suman 732,7 kilómetros cuadrados y opera 4 de ellas.

La firma Capex posee dos concesiones también sobre Vaca Muerta, igual cantidad de áreas que tiene Pampa Energía.

Empresas extranjeras en Vaca Muerta

La firma del exCEO de YPF, Miguel Galuccio, Vista -que está registrada en México- posee la concesión de 5 áreas y las opera en su totalidad, abarcando una superficie de 741 kilómetros cuadrados.

Entre las extranjeras se destaca también Shell. La firma angloholandesa posee la concesión de 6 áreas de Vaca Muerta y es la operadora de 4 de ellas. En total su presencia se extiende por 596 kilómetros cuadrados.

La primera petrolera de peso en sumarse a Vaca Muerta fue Chevron, pero lo hizo en 2013 en una alianza como socia de YPF en Loma Campana. Sin embargo, en abril del año pasado la firma apostó a poner su propio sello a Vaca Muerta al obtener una concesión en la que es la operadora, en El Trapial Este.

Phoenix Global Resources (PGR) es una petrolera que tiene como socio mayoritario al grupo suizo Mercuria, y como socio minoritario a los nacionales Vila-Manzano. La firma tiene cuatro concesiones y las opera en su totalidad.

Pampa Energía, otra empresa argentina, liderada por Marcelo Mindlin, también tiene presencia en el shale, en especial en el segmento del gas aunque ahora apunta a perforar también en busca de petróleo.

En resumen las doce empresas que operan en Vaca Muerta son YPF, PAE, Total Austral, Tecpetrol, Shell, Vista, ExxonMobil, Pluspetrol, Pampa Energía, Capex, PRG y Chevron.

Las empresas de Vaca Muerta sin mamelucos

La lista de las empresas que tienen inversiones en Vaca Muerta pero no operan es corta pero tiene un apartado especial en el caso de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

La petrolera estatal de Neuquén cuenta con un acreaje dado por el gobierno neuquino de 2.400 kilómetros cuadrados sobre Vaca Muerta, tiene participación en 14 concesiones pero no opera ninguna de las áreas sino que es socia, en la mayoría de los casos con un peso del 10% del activo.

Las restantes firmas que son socias no operadoras de Vaca Muerta incluyen a firmas de peso a nivel global como es el caso de Petronas, la petrolera nacional de Malasia que es socia de YPF en el prolífero bloque La Amarga Chica.

La noruega Equinor tiene participaciones en dos bloques de Vaca Muerta: Bajo del Toro Este y Bandurria Sur, ambos operados por YPF, y en el último caso también con Shell como tercer socio.

La petroquímica norteamericana Dow fue una de las primeras firmas en apostar al gas de Vaca Muerta y es socia en El Orejano, el primer desarrollo masivo de shale gas que opera YPF.

En tanto que Wintershall DEA, la petrolera alemana que la mayor petrolera independiente de Europa colgó en 2021 sus mamelucos y dejó de operar dos áreas que tenía en el play -y que fueron adquiridas por Vista. Actualmente la firma es socia en bloques de gas que no son operados por ella.

En tanto que debe señalarse un caso más que particular que se da con la gigante del segmento del trade de combustibles como es Trafigura. Si bien la firma no tiene participación en concesiones de explotación sobre Vaca Muerta sí cuenta con un acuerdo con Vista por la producción de un grupo puntual de pozos en una de sus áreas de la formación no convencional.

Los cambios en Vaca Muerta

En los últimos años las firmas que se expandieron con nuevas concesiones fueron pocas como es el caso de Vista, Tecpetrol, Pluspetrol y Phoenix, mientras que otras compañías optaron por alejarse de Vaca Muerta.

Una de ellas fue la norteamericana Centaurus, la exMadalena Energy, que decidió retirarse de las áreas en la tenía concesiones y participaciones y a fines de 2021 abandonó el país.

Una de las petroleras de peso pesado en Estados Unidos, ConocoPhillips apenas pisó Vaca Muerta. Tuvo una asociación con Wintershall DEA en los dos bloques que la alemana terminó vendiendo, y antes de ello decidió retirase. El mal timing fue importante ya que había ingresado en los bloques a fines del 2019, justo antes de la pandemia, y optó por vender su porción, a mediados del 2020.

En tanto que Schlumberger, la gigante del segmento de los servicios especiales, decidió en 2019 poner fin a su presencia en uno de los bloques más activos de Vaca Muerta como es Bandurria Sur, una venta que resultó a favor de Equinor y Shell.

Panorama para el año

El mapa de Vaca Muerta es activo. Cada año se dan no solo ventas de participaciones entre empresas que cambian la porción de “la vaca” que tiene cada firma, sino también nuevas concesiones para la explotación no convencional.

De momento Neuquén lleva concesionadas 46 áreas y del otro lado del río Neuquén, el gobierno de Río Negro se prepara para definir la concesión de los dos primeros bloques de Vaca Muerta en su jurisdicción.

La puja está entre dos de las firmas que ya están presentes en Vaca Muerta, como son Phoenix y PAE, aunque en este caso se tratará de nuevas operadoras para la provincia de Río Negro.