Parques industriales de Río Negro: comienza el segundo ciclo de capacitaciones sobre gestión ambiental y energética

El Gobierno de Río Negro puso en marcha, de forma virtual, el segundo Ciclo de Capacitaciones sobre Gestión Ambiental y Energética, destinado a los equipos técnicos de los parques industriales de la provincia con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y sustentable.

La iniciativa es organizada por el área de Áreas Industriales y Zona Franca de la Secretaría de Energía y Ambiente. Contempla cuatro encuentros que se realizarán entre agosto y noviembre, y estarán a cargo de especialistas de distintos organismos provinciales.

Según indicaron desde Provincia, el ciclo integra el proceso de fortalecimiento y readecuación de los parques industriales en búsqueda de mejorar las capacidades de gestión y preparar estos espacios para acompañar el crecimiento productivo de Río Negro.

Cómo se desarrolló el primer encuentro

La primera capacitación estuvo enfocada en eficiencia energética, y contó con la participación de 22 personas, principalmente integrantes de equipos técnicos municipales y representantes de un desarrollo privado.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con el uso responsable de la energía, las distintas fuentes energéticas, la matriz eléctrica, la huella de carbono, la transición energética y las herramientas disponibles para mejorar el desempeño energético de las organizaciones.

El mismo estuvo encabezado por la directora de Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía y Ambiente, María del Carmen Rubio, quien afirmó que «la eficiencia energética significa obtener los mismos resultados consumiendo menos energía».

«Para una empresa, eso puede traducirse en menores costos, mejores procesos y, al mismo tiempo, en una reducción de su huella de carbono«, añadió.

La iniciativa es organizada por el área de Áreas Industriales y Zona Franca de la Secretaría de Energía y Ambiente. Foto: Gobierno de Río Negro.

La especialista explicó además que existen oportunidades de mejora que no necesariamente requieren grandes inversiones. Entre ellas se encuentran el mantenimiento de equipos, la optimización de su utilización, la revisión de horarios y tarifas, la iluminación eficiente y la capacitación del personal.

«Un diagnóstico energético permite saber dónde y cómo se consume la energía y detectar oportunidades concretas de mejora. En una empresa, el potencial promedio de ahorro puede ubicarse entre el 5% y el 20% del consumo energético total«, destacó.

Rubio remarcó también que una gestión eficiente de la energía debe sostenerse en el tiempo: «No puede ser una acción aislada. Tiene que incorporarse a la operación cotidiana, con mediciones, planificación y compromiso de quienes toman decisiones dentro de cada organización».

¿Cómo continúa el ciclo?

El ciclo continuará en septiembre con una capacitación sobre gestión ambiental y en octubre con una instancia dedicada a la gestión del agua. Está prevista una jornada de cierre para el 17 de noviembre.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el ciclo busca que municipios, equipos técnicos y responsables de los parques incorporen herramientas comunes para gestionar de manera más eficiente los recursos, reducir impactos ambientales y acompañar las nuevas necesidades de infraestructura y servicios.

La capacitación se integra así a una política provincial de ordenamiento y fortalecimiento de los parques industriales, entendidos como espacios estratégicos para generar inversiones, empleo y nuevas oportunidades en cada región.