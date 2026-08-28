Argentina y Chile avanzan con protocolos para los proyectos de cobre Vicuña, NexoAndino y Filo Sur

El encuentro se realizó en Santiago de Chile. Foto: Ministerio de Minería de Chile.

Argentina y Chile dieron un nuevo paso en la integración minera bilateral mediante la aprobación de Protocolos Adicionales Específicos (PAE) para los proyectos de cobre Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, ubicados en la zona fronteriza entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama.

La medida se concretó durante una nueva sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena, realizada en Santiago de Chile.

Los PAE establecen condiciones específicas para facilitar el desarrollo integrado de proyectos cuyos yacimientos, áreas de exploración o infraestructura se encuentran a ambos lados de la cordillera.

De esta manera, la reactivación de este mecanismo bilateral apunta a reducir obstáculos operativos y otorgar un marco de mayor previsibilidad para las iniciativas mineras fronterizas.

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó el papel que puede desempeñar la cooperación bilateral para aprovechar el potencial cuprífero de la región.

«Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. Tengo claro que, de acá a 10 años, tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre; eso es lo que realmente va a dar vuelta la página, y es un imperativo que tenemos que cumplir», afirmó.

En ese sentido, señaló que el Tratado constituye una herramienta para facilitar el desarrollo de los proyectos ubicados en la frontera, además de generar mejores condiciones para su puesta en marcha.

Del encuentro también participaron el ministro subrogante de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres; el subsecretario de Minería de ese país, Álvaro González; y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe, Marcos Stancanelli.

Tres proyectos estratégicos a ambos lados de la frontera

El PAE correspondiente al proyecto Vicuña comprende los yacimientos Josemaría, ubicado en San Juan; Tamberías, en territorio chileno; y Filo del Sol, que se extiende a ambos lados de la cordillera andina.

Por su parte, NexoAndino integra los depósitos Lunahuasi, en suelo nacional, y Los Helados, en Chile. Ambos proyectos se encuentran separados por la frontera internacional y forman parte de un mismo distrito geológico.

El tercer protocolo corresponde a Filo Sur, proyecto que desarrolla trabajos de exploración en ambos países dentro del denominado Distrito Vicuña. El nuevo marco permitirá coordinar y unificar las operaciones en las dos naciones.

El antecedente del Tratado de Integración y Complementación Minera

La medida se ampara en el antecedente del Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado en 1997, que estableció el marco jurídico para el desarrollo de proyectos mineros en la frontera entre ambos países. Actualmente, su reactivación coincide con un momento de fuerte expansión de la actividad en la zona fronteriza.

En el caso de Argentina, se destacó la incorporación de siete proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentran unos 22.000 millones de dólares de inversiones aprobadas.

Para Chile, se remarcó el avance de un renovado ciclo de inversiones mineras, con una cifra que supera los 24.300 millones de dólares en proyectos mineros ingresados a tramitación ambiental desde el 11 de marzo pasado.

En ese sentido, se señaló que el avance de los PAE para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur representan para ambos países el desarrollo de áreas como infraestructura, conectividad, logística, integración de proveedores mineros, servicios especializados, innovación, tecnología, energía y capital humano.