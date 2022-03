Río Negro aspira a duplicar la producción de petróleo

Duplicar la producción de petróleo es la expectativa que el gobierno de Río Negro pone en sus auspiciosos bloques no convencionales que están en etapa final para iniciar el proceso de licitación. La gobernadora Arabela Carreras adelantó en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, que es el potencial de los yacimientos ubicados sobre Vaca Muerta.



La mandataria señaló, como adelantó Energía On semanas atrás, que este año se concretará el proceso de adjudicar nuevas áreas de exploración en Confluencia Norte y Sur, y en Cinco Saltos Norte, a través de operaciones no convencionales en la zona de Vaca Muerta de Río Negro, ya que los límites jurisdiccionales no se corresponden con los límites de la formación rocosa.



“Las áreas mencionadas tienen un potencial capaz de duplicar la producción que tiene nuestra provincia en la actualidad. Una acción impensada hace una década atrás, cuando ninguna de las empresas líderes del sector veían a Río Negro como un territorio de nuevas oportunidades”, dijo la gobernadora.



Las áreas no convencionales están próximas a Mata Mora Norte, que fue concesionada por la provincia de Neuquén a Phoenix Global Resources, y que ya mostró buenos resultados.

Los estudios geológicos y la cercanía a yacimientos de Neuquén despiertan interés hace años en el Estado provincial. Están ubicados a 40 kilómetros de la zona urbana de Cipolletti, en el límite oeste de la provincia.



Carreras agregó que la novedad en las nuevas concesiones es que se incorporará el análisis de la huella de carbono. Está relacionado con el paquete de leyes “verdes” que elevó el año pasado a la Legislatura.

Uno de los planes es que las operadoras compensen la emisión de gases de tipo invernadero. “Valoraremos los esfuerzos que las empresas petroleras hagan con el fin de mitigar el impacto ambiental de las producciones”, señaló.



Por otro lado, también se abrirán renegociaciones de varias áreas y desde el gobierno adelantaron que se ofrecerán “oportunidades” a empresas rionegrinas teniendo en cuenta la poca expectativa que generan los bloques maduros para las grandes empresas. “De esta manera, ofreceremos la oportunidad de trabajo y operación a empresas rionegrinas”, señaló.



Actualmente, Río Negro es la quinta provincia productora de petróleo y la sexta en gas del país. Operan 12 empresas con 35 concesiones de áreas otorgadas.



Carreras precisó las expectativas que generan los bloques no convencionales, sin embargo no especificó con qué período lo comparó. Y es que la producción perdió varios miles de barriles en los últimos años .



Por ejemplo, el último dato oficial de enero pasado es de 23.206 barriles de petróleo por día. De los registros oficiales de Nación, Río Negro solamente duplicó esa cifra en 2012, con marcas por encima de los 40.000 barriles de petróleo por día.