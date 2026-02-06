Río Negro continúa con su modernización eléctrica en Cinco Saltos y Señal Picada

El Gobierno de Río Negro adjudicó la contratación de dos transformadores de potencia para las estaciones de Cinco Saltos y Señal Picada. El proceso, realizado a través de la transportista estatal Transcomahue, es parte del plan de modernización de la infraestructura eléctrica de la provincia.

En Cinco Saltos, se resolvió adjudicar el transformador a Vasile y Cía S.A.C.I., por una suma superior a los $1.300 millones. El plazo de entrega será de 14 meses, contados a partir del 16 de enero de 2026, informaron desde Transcomahue.

Asimismo, en Señal Picada el transformador se adjudicó a Los Conce S.A, por un monto mayor a los $1.200 millones. En este caso, se contará con un plazo de entrega de 12 meses, vigente desde el 19 de enero de 2026.

A partir de las órdenes de compra -que ya fueron firmadas-, ya comenzó formalmente la etapa de fabricación de los equipos. Según ambos plazos establecidos, los transformadores serán entregados durante enero del próximo año, permitiendo avanzar en su posterior instalación y puesta en servicio.

Estos nuevos equipos reemplazarán a los antiguos transformadores, que tienen más de 40 años, con el fin de fortalecer la confiabilidad del sistema, reducir posibles riesgos de fallas y garantizar un suministro eléctrico más seguro y sostenido tanto para las comunidades como el sector productivo.

Según afirmó Provincia, la medida reafirma su compromiso con la inversión pública estratégica en infraestructura energética, al consolidar un sistema eléctrico moderno, eficiente y preparado para acompañar el crecimiento y el desarrollo de Río Negro.