Río Negro continúa sumando empresas interesadas en el Régimen de Promoción Industrial

La Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca de Río Negro se reunió con un conjuto de empresas de Cipolletti, para interiorizarse sobre el Régimen de Promoción Económica e Industrial. El encuentro permitió asesorar a firmas en expansión y radicación en el parque industrial local, fortaleciendo la inversión privada en Río Negro.

Gran parte de las empresas que participaron en el encuentro, actualmente atraviesan procesos de ampliación de planta para aumentar su capacidad productiva. Mientras que otras ya proyectan su radicación en el Parque Industrial de Cipolletti. El objetivo fue recibir asesoramiento técnico sobre los beneficios e incentivos vigentes y avanzar en la formulación de sus proyectos.

Las empresas participantes desarrollan actividades vinculadas a energía solar, construcción, servicios para Oil & Gas, fabricación de aberturas, panificados, movimiento de suelo, sistemas de seguridad, informática y servicios industriales, reflejando la diversidad productiva que impulsa el crecimiento del parque industrial.

La Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto: “Principalmente todos los referentes estaban interesados en lo que es el régimen de promoción económica e industrial. Lo que hicimos fue explicar cada uno de los beneficios, que son muchos, y ayudarlos a detectar cuáles se ajustan más al tipo de empresa, actividad e inversión que están realizando”, señaló.

Ponce explicó que varias firmas ya se encuentran en una primera etapa de formulación de sus solicitudes, mientras que otras evalúan su presentación. “Este tipo de reuniones son muy ricas en contenido, porque nos permiten conocer la realidad de cada empresa. Muchas veces evaluamos proyectos a partir de un formulario; acá podemos dialogar directamente con los empresarios y entender su historia y su proyección”, agregó.

Durante el encuentro, se brindó un repaso detallado de las herramientas disponibles, acompañando a cada firma en la identificación de los beneficios que mejor se ajustan a su actividad, tipo de inversión y etapa de desarrollo.

“Buscamos que las empresas comiencen a radicarse en parques industriales por una cuestión de orden y también para que se genere sinergia entre distintas actividades. El régimen es una herramienta fundamental para impulsar ese proceso”, sostuvo Ponce.

Asimismo, remarcó que la provincia se encuentra en una posición competitiva, especialmente en sectores vinculados a la energía:“Estamos recibiendo consultas de empresas incluso de fuera de la provincia. Hoy Río Negro está muy bien parada, somos competitivos y el sector energético atraviesa toda la provincia con grandes oportunidades”.