Río Negro cuenta con nuevos certificadores para una mayor eficiencia energética

La capacitación contó con profesionales de todo el país.



En la segunda edición del Curso de Etiquetadores de Viviendas, tres profesionales de la arquitectura y un ingeniero civil de Río Negro finalizaron su formación para poder emitirla etiqueta de eficiencia energética en la provincia. El curso contó con una amplia participación de etiquetadores de todo el país.

La incorporación de estos nuevos especialistas permite la expansión de la red provincial de certificadores energéticos, posibilitando que cada vez más viviendas cuenten con un diagnóstico técnico.

Los nuevos profesionales podrán brindar asesoramiento técnico, contribuir a la planificación urbana sostenible y acompañar a familias e inversores en la mejora energética del parque habitacional.

“Estos 38 nuevos certificadores son una apuesta concreta por viviendas más eficientes, cómodas y amigables con el ambiente”, destacó María del Carmen Rubio, directora de Regulación y Proyectos de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.“Contar con profesionales capacitados en todo el país fortalece el compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad”, añadió.

La formación implicó nueve semanas de cursado, que buscaron fortalecer las capacidades profesionales en el sector de la construcción civil, favoreciendo el uso responsable de la energía, así como también una construcción con beneficios en ahorro, confort y que implica un menor impacto invernal.

La propuesta se desarrolló con clases online sincrónicas y materiales de estudio en plataforma, abordando normativa vigente, cálculo del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) y criterios de eficiencia.