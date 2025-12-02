Pasantías en petroleras: Río Negro amplió los cupos y ya hay empresas en busca de estudiantes

La provincia de Río Negro formalizó los acuerdos con empresas hidrocarburíferas para aumentar los cupos de estudiantes en pasantías educacionales. La exigencia de pasantes pasó de dos a cinco estudiantes rionegrinos.

El acuerdo involucró a las sedes del Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue (FaDeCS-UNCO).

Ambos convenios establecieron un nuevo mecanismo de coordinación y estrategia, entre la Secretaría de Hidrocarburos y la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades (UPEU). El fin buscará brindar acceso educacional y laboral a jóvenes estudiantes de la región.

El nuevo sistema trabajará para que las empresas informen sus requerimientos profesionales a la UPEU, para posteriormente activar las convocatorias a estudiantes. Los llamados abarcarán los perfiles disponibles en cada carrera.

Río Negro formalizó sistema de pasantías: el valor profesional para los estudiantes

La secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri, confirmó que se garantizará el cumplimiento de las pasantías por las prórrogas de los contratos de empresas: “Lo que hicimos hoy fue firmar dos actas de acuerdo en un nuevo mecanismo que implementamos dentro del Gobierno de Río Negro».

Para las próximas solicitudes, la secretaria afirmó que se buscará garantizar que los pasantes sean de la provincia: «El Gobierno de Río Negro aumentó la exigencia de pasantes a las empresas concesionarias de las áreas a cinco pasantes, antes eran dos. Y con este mecanismo vamos a garantizar que esos pasantes sean estudiantes rionegrinos”.

Sobre el lapso de tiempo para que se realicen los llamados, Neri confirmó que: “Ya tenemos dos peticiones de parte de las empresas, que son quienes nos van a trasladar los requerimientos de perfiles, y nosotros vamos a contactar a las universidades para promover estas pasantías».

Neri dio detalles sobre las primeras empresas hidrocarburíferas interesadas en colaborar con provincia: «Creemos que en una estamos en condiciones, que es un requerimiento de la empresa Tango Energy, que requiere perfiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También la empresa Quintana Energy nos hizo requerimientos de carreras vinculadas a las tecnicaturas de hidrocarburos, mantenimiento industrial y geología de la Universidad de Río Negro” confirmó la secretaria.

Para el lado educacional, el decano de la FaDeCS, Juan Carlos Fernández destacó su aportación para darle oportunidades laborales a los estudiantes de la facultad: «La posibilidad de que estudiantes avanzados puedan realizar pasantías en el último tramo de su trayectoria amplía el horizonte de posibilidades laborales de cada uno de nuestros estudiantes”.