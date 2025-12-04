Llega a Argentina la primera red comercial 5G satelital que propone innovar en conectividad  

El objetivo principal se centra en bajar los costos operativos, ampliar el alcance real de red y la conectividad.

Desde el próximo año Argentina formará parte de uno de los países de Sudamérica en obtener el servicio HyperPulse de Myriota. El mismo se encontrará disponible en Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita, Brasil y México desde este 15 de diciembre. La plataforma de conectividad global busca facilitar la creación, implementación y escalado de soluciones para el Internet de las cosas (IoT) en cualquier lugar del planeta y que podría ser clave para la minería y la industria petrolera.

La red “HyperPulse” combina la arquitectura 5G NTN de la compañía con la capacidad de banda L arrendada a Viasat. A diferencia del 5G tradicional, que depende de antenas terrestres, HyperPulse funciona directamente desde satélites, lo que permite brindar conexión en lugares donde hoy no hay señal: campos, zonas mineras, áreas petroleras y cualquier región remota.

Entre sus usos se destaca el monitoreo y rastreo de equipos pesados, vagones ferroviarios, remolques y contenedores. La medición inteligente en servicios públicos, estaciones meteorológicas, con sistemas más detallados para medir el aire, el agua y la calidad del suelo. Además, se suma entre sus posibles usos, la gestión animal con funciones como cercado virtual y supervisión remota.

Durante la última década, la compañía Myriota se posicionó como líder mundial en conectividad IoT espacial y terrestre. Ahora proporciona las bases de IoT que sustentan operaciones críticas en los sectores de la agricultura, los servicios públicos, la logística, la minería, la monitorización ambiental y la defensa.

«Con HyperPulse, estamos haciendo de la conectividad 5G no terrestre una realidad práctica para el IoT a gran escala», afirmó Oscar Delgado, Director de Ventas para LATAM de Myriota. «Con una hoja de ruta de nuevas funciones que se lanzará el próximo año, este es un gran avance para la conectividad del IoT a nivel mundial«, marcó.

Más que una simple conexión

Dado que las soluciones modernas de IoT requieren de un funcionamiento eficiente, Myriota también lanza un conjunto de productos de habilitación para apoyar a su ecosistema de socios de IoT en la integración y el desarrollo fluidos de soluciones para la red HyperPulse. Junto con el servicio, se lanza la primera de estas herramientas: el HyperPulse Developer Kit.

Este kit permite la creación rápida de prototipos y la validación de pruebas de concepto, y está diseñado para uso en campo, con una carcasa resistente a la intemperie, funcionamiento con batería y múltiples opciones de sensores e interfaces.

Luliia Sergeeva, CEO de Custodia, una empresa de IoT centrada en la ingeniería, con sede en Arabia Saudita, afirmó: «Estamos integrando HyperPulse en nuestras soluciones de rastreo animal de última generación para ofrecer conectividad satelital confiable y de bajo consumo en los entornos más remotos. Esta tecnología resultará transformadora para los equipos de conservación de la vida silvestre y los ganaderos, permitiendo un monitoreo escalable y rentable en áreas donde antes la conectividad era imposible«.