Nuevo polideportivo en Regina: Weretilneck anunció importantes avances

Este martes, en su visita a Villa Regina, el gobernador Alberto Weretilneck anunció importantes avances para la construcción de un nuevo polideportivo en la ciudad. En octubre de 2025, la provincia había anunciado la obra de este complejo deportivo, que será financiado por el gobierno provincial con el bono VMOS.

Junto al intendente Luis Albrieu, el mandatario provincial comunicó que la licitación ya está en marcha y confirmó que el 20 de octubre se hará la apertura de sobras y se conocerán las ofertas para la construcción de este proyecto, que contempla una inversión de $4.640 millones. Además, adelantó que, si se cumplen los plazos estimados, en enero de 2027 comenzará el trabajo. Y explicó: «Para nosotros es un compromiso. Destaco el trabajo de todo el equipo de Obras Públicas que está trabajando«.

El polideportivo contará con 1700 metros cuadrados y se ubicará en el Pulmón Ecológico, entre las calles Araucanos, Yaganes, Vuelta de Obligado y Puelches. De esta forma, Regina tendrá un nuevo lugar bajo techo para realizar actividades deportivas, recreativas y sociales ante la gran demanda que tiene actualmente el polideportivo Cumelén.

Albrieu expresó la importancia de esta obra para la realización del deporte en la ciudad: «Es algo muy necesario para toda la comunidad porque con el Cumelen no alcanza porque está lleno». Y agradeció el compromiso de Weretilneck: «El gobernador cumple una vez más con Regina, como lo viene haciendo sostenidamente».

La importante obra de reasfaltado y la bicisenda hasta la isla 58

Además de los anuncios de los avances del polideportivo, el municipio de Regina informó otras dos obras: el reasfaltado de 50 cuadras con fondos propios, una obra que demandará entre 3.000 y 3.500 millones de pesos y se realizará este verano. Paralelamente, y con fondos provinciales, se comenzarán a construir los primeros 1.500 metros de la bicisenda que unirá el casco urbano de la ciudad con la Isla 58, el tradicional balneario a orillas del río Negro.

Esta última iniciativa demandará alrededor de 732 millones de pesos y será la primera de cinco etapas (con un costo total de 5.000 millones de pesos). Según indicó el intendente Luis Albrieu la repavimentación se realizará durante el verano y la bicisenda se comenzará a construir en noviembre.