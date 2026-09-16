Feng Shui: las 5 cosas que nunca deberías guardar debajo de la cama

El espacio debajo de la cama suele convertirse en un lugar de guardado, especialmente cuando faltan placares. Sin embargo, según el Feng Shui, algunos objetos pueden interferir con la circulación de la energía y afectar el descanso. Qué conviene sacar del dormitorio.

Cuando faltan lugares de guardado en casa, el espacio debajo de la cama parece una solución perfecta. Allí terminan valijas, cajas, zapatos, ropa de otra temporada, papeles y objetos que pocas veces se utilizan.

Sin embargo, desde la mirada del Feng Shui, esta costumbre merece atención. Esta antigua filosofía china considera al dormitorio como uno de los espacios más importantes del hogar y sostiene que la energía debería poder circular libremente alrededor y debajo de la cama.

Por ese motivo, la recomendación general es mantener ese sector lo más despejado posible. Y, cuando eso no resulte viable, evitar especialmente algunos objetos.

1. Ropa y zapatos que ya no usás

Guardar durante años prendas que quedaron chicas, están deterioradas o simplemente ya no representan nuestro estilo genera acumulación y sensación de estancamiento, según los principios del Feng Shui.

Antes de cambiar la ropa de temporada, puede ser un buen momento para revisar qué realmente vale la pena conservar.

2. Papeles, facturas y documentos pendientes

El dormitorio debería estar relacionado principalmente con el descanso y la desconexión.

Por eso, guardar debajo de la cama facturas, documentos laborales, carpetas o trámites pendientes no sería una buena elección desde esta filosofía: simbólicamente mantienen cerca preocupaciones y obligaciones cuando llega el momento de dormir.

Lo ideal es destinarles un cajón, archivo o sector específico fuera del dormitorio.

3. Objetos rotos

Un reloj que dejó de funcionar, pequeños electrodomésticos esperando reparación o cualquier objeto roto que quedó olvidado en una caja tampoco debería permanecer debajo de la cama.

Para el Feng Shui, conservar cosas deterioradas que no se reparan ni se utilizan representa energía detenida.

La regla es sencilla: repararlo, reutilizarlo o descartarlo según corresponda.

4. Recuerdos vinculados con etapas que queremos cerrar

Cartas, fotografías, regalos de antiguas relaciones y objetos con una fuerte carga emocional también aparecen entre los elementos que esta filosofía aconseja no mantener inmediatamente debajo del lugar donde dormimos.

No significa necesariamente desprenderse de ellos. Si tienen valor sentimental, pueden conservarse en otro lugar de la casa.

La idea es que el dormitorio esté asociado principalmente al presente y al descanso, y no funcione como depósito de etapas anteriores.

5. Valijas llenas de objetos

Las valijas vacías pueden ser difíciles de guardar y muchas veces terminan debajo de la cama. El problema aparece cuando se convierten en otro espacio donde acumular cosas sin orden.

Desde el Feng Shui, una valija repleta de objetos olvidados contribuye a la sensación de saturación.

Si necesariamente tiene que permanecer debajo de la cama, conviene que esté vacía, limpia y ordenada.

Qué hacer si necesitás usar el espacio debajo de la cama

No todas las casas permiten dejarlo completamente vacío. En departamentos o dormitorios pequeños, cada centímetro de almacenamiento cuenta.

En esos casos, una alternativa es utilizar cajas cerradas y organizadas, guardar únicamente elementos de uso concreto y revisar su contenido periódicamente.

También es importante evitar la acumulación de polvo, ya que independientemente del Feng Shui, mantener despejado y limpio ese sector ayuda a mejorar la higiene del dormitorio.

El objetivo de esta filosofía no pasa únicamente por eliminar objetos, sino por preguntarse qué cosas queremos conservar cerca de los espacios destinados al descanso.