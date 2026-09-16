ANSES: el Gobierno busca eliminar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares

Gobierno propone suspender la movilidad automática de la AUH y de las asignaciones familiares ANSES.-

En el marco del proyecto de Presupuesto 2027, remitido al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional incluyó una propuesta de reforma legal que modificaría el esquema de actualización de las partidas de asistencia social a la niñez.

A través del artículo 17 de la iniciativa legislativa, el Gobierno propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, normativa sancionada en 2015 que rige la movilidad periódica de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el conjunto de las asignaciones familiares contributivas que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida, que no contempla un mecanismo de reemplazo automático indexado por inflación, trasladaría la potestad de fijar los futuros incrementos de forma discrecional al Poder Ejecutivo.

ANSES: ¿qué plantea el artículo 17 del Presupuesto 2027 sobre la AUH y las asignaciones?

Según informó La Nación, el eje central de la reforma proyectada se focaliza en desvincular las prestaciones sociales del régimen de movilidad previsional, que hoy traslada mensualmente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC:

Derogación del artículo 1° de la Ley 27.160 : esta cláusula es la que consagra el principio de movilidad para todas las prestaciones del régimen de la Ley 24.714 (con excepción de maternidad), tanto para los importes dinerarios como para los topes y rangos salariales que definen el acceso de las familias.

: esta cláusula es la que consagra el principio de movilidad para todas las prestaciones del régimen de la Ley 24.714 (con excepción de maternidad), tanto para los importes dinerarios como para los topes y rangos salariales que definen el acceso de las familias. Sin índice sustituto : el texto del Presupuesto 2027 no establece una fórmula matemática alternativa , una periodicidad fija ni una pauta mínima de ajuste, por lo que el esquema pasaría a depender de decretos o resoluciones administrativas del Ejecutivo nacional.

: el texto del no establece una , una periodicidad fija ni una pauta mínima de ajuste, por lo que el esquema pasaría a depender de decretos o resoluciones administrativas del Ejecutivo nacional. Continuidad de los programas: la iniciativa no suprime la vigencia de la AUH ni del sistema de asignaciones familiares de ANSES; el cambio radica en que el Estado dejaría de estar obligado por ley a ajustar los valores según la inflación bimestral previa.

Partidas presupuestarias 2027: cuántos beneficiarios proyecta ANSES y qué pasará con la AUH

En los fundamentos adjuntos al proyecto de ley, el Ministerio de Economía argumentó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo experimentaron una recomposición real cercana al 110% frente a fines de 2023, cubriendo junto con la Prestación Alimentar más del 95% de la Canasta Básica Alimentaria del INDEC.

Para el ejercicio 2027, las planillas presupuestarias oficiales proyectan:

Gasto total en asignaciones familiares : se estiman $14,35 billones, lo que representa una suba nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones presupuestados para 2026.

: se estiman $14,35 billones, lo que representa una suba nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones presupuestados para 2026. Fondos para AUH y protección social : el subprograma específico contará con un crédito de $9,18 billones para financiar las transferencias a los sectores vulnerables.

: el subprograma específico contará con un crédito de $9,18 billones para financiar las transferencias a los sectores vulnerables. Padrón de cobertura : ANSES estima atender a 4.143.930 titulares de la AUH , 90.724 beneficiarias de la Asignación por Embarazo y canalizar más de 3,3 millones de pagos por Ayuda Escolar Anual .

: estima atender a 4.143.930 titulares de la , 90.724 beneficiarias de la y canalizar más de 3,3 millones de pagos por . Asignaciones para trabajadores y jubilados: se asignan $3,69 billones para el personal activo registrado y $1,30 billones para los beneficiarios del régimen previsional.

ANSES: antecedentes legislativos y el debate que se abre en el Congreso sobre las asignaciones

La pretensión oficial, de modificar el régimen de indexación de las asignaciones familiares, ya cuenta con un antecedente parlamentario: una disposición de tenor similar fue incorporada en el debate del presupuesto previo, y terminó siendo desestimada durante el tratamiento en comisiones por la oposición.

Si bien el proyecto del Presupuesto 2027 atribuye parte del incremento del gasto de la seguridad social a la vigencia actual de la movilidad por inflación, la eliminación de la garantía legal de la Ley 27.160 abrirá una intensa discusión técnica y política en el Parlamento.

De aprobarse sin cambios, la determinación de los nuevos valores y la actualización de los topes de ingresos del régimen general de ANSES quedarán sujetos a la disponibilidad fiscal y a las prioridades que defina el Gobierno a lo largo del próximo año.