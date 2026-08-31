Los Azules acelera en San Juan: McEwen Copper consigue financiamiento por US$ 240 millones

La minera canadiense McEwen Copper concretó un préstamo a plazo senior por 240 millones de dólares destinados a continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos del proyecto de cobre Los Azules, ubicado en San Juan.

El financiamiento, otorgado por un sindicato de prestamistas, permitirá a la compañía avanzar con las tareas necesarias mientras estructura el financiamiento del proyecto. El objetivo es tomar una decisión final de inversión (FID) a mediados de 2027, mientras la producción comercial de cátodos de cobre está prevista para 2030.

Según el comunicado oficial, el préstamo tiene un plazo de cuatro años y una tasa de interés del 12% anual, pagadera mensualmente, y el capital deberá ser cancelado al vencimiento. La compañía podrá realizar pagos anticipados, sujetos a una comisión equivalente al 5% del capital pendiente.

Entre los prestamistas se encuentran Sprott Natural Resource Investment Partners con 112 millones de dólares aportados; Rob McEwen, presidente y propietario principal de la empresa, con 85 millones; y otros prestamistas con un total de 43 millones.

Los fondos serán destinados principalmente a continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos de Los Azules, además de cubrir necesidades corporativas generales.

Este préstamo a plazo proporciona los fondos necesarios mientras McEwen Copper avanza en la estructuración de un esquema más amplio de financiamiento de deuda para el proyecto, proceso en el que Société Générale fue designado asesor financiero exclusivo en mayo de 2026. Paralelamente, la empresa también mantiene los preparativos para una eventual oferta pública inicial de McEwen Copper.

Michael Meding, director general de la compañía, expresó que el financiamiento obtenido «refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que ha logrado Argentina en los últimos dos años y medio».

Según el empresario, las actuales medidas del Gobierno nacional «han contribuido a que Argentina se convierta en un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera a gran escala. La estabilización económica, las calificaciones crediticias más sólidas, el menor riesgo país y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) están atrayendo de nuevo capital a largo plazo al país«.

Respecto a su relación con San Juan, comentó que «sigue demostrando las cualidades de una jurisdicción minera confiable, respaldada por instituciones sólidas, procesos rigurosos y una gobernanza sólida». «Estamos orgullosos de estar construyendo Los Azules aquí», concluyó.

Cómo está programada la hoja de ruta de Los Azules

De acuerdo con el cronograma comunicado por la empresa, la decisión final de inversión y el financiamiento integral del proyecto están previstos para mediados de 2027. Si se cumplen las condiciones de financiamiento y se obtienen las aprobaciones correspondientes, la producción comercial de cátodos de cobre está proyectada para 2030.

El nuevo financiamiento llega mientras Los Azules continúa avanzando en distintas etapas de ingeniería. La campaña de campo 2025-2026 concluyó con más de 5.600 metros de perforación y, según McEwen Copper, los resultados geotécnicos fueron mejores de lo esperado, lo que permitirá optimizar el diseño del cielo abierto a medida que avance la planificación minera.

Además, las perforaciones de esterilización confirmaron la aptitud del emplazamiento previsto para el almacenamiento de roca del sector noreste, mientras que la ingeniería vinculada con la decisión final de inversión se encuentra adelantada respecto del cronograma previsto.

La compañía también informó que ya adjudicó a la firma Metso la ingeniería de los principales paquetes de equipos de proceso, correspondientes a extracción por solventes/electro obtención, ácido sulfúrico y trituración. La licitación para la flota minera se encuentra en su etapa final de evaluación y se prevé seleccionar al contratista EPCM durante el cuarto trimestre de 2026.

El proyecto enfrentó durante este invierno una de las temporadas de nevadas más intensas de las últimas dos décadas. La compañía anticipó que el regreso al sitio y la gestión del agua derivada del deshielo requerirán especial atención y señaló que está preparada para acompañar la respuesta del Gobierno de San Juan y de las comunidades mediante maquinaria pesada y obras de manejo hídrico.