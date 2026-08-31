Otro récord más para Vaca Muerta: el upstream argentino vive su mejor semestre de 2026

La intensa actividad en los bloques no convencionales de Vaca Muerta permite batir récords de producción históricos, respaldada por un Capex conjunto que superó los US$ 3.100 millones en solo seis meses. Foto gentileza.

El primer semestre de 2026 se consagró como el mejor período conjunto registrado para el sector upstream (exploración y producción) en la historia de la industria petrolera argentina. Así lo sostiene el informe elaborado por RICSA ALyC.

La aceleración en el desarrollo de la formación neuquina de Vaca Muerta se consolidó como el motor definitivo de generación de valor y crecimiento del sector energético nacional, traccionando niveles inéditos de producción, eficiencia y escala en las tres principales compañías operadoras del país.

Entre enero y junio, el Capex conjunto de YPF, Vista y Pampa Energía alcanzó la histórica suma de US$ 3.131 millones. Estas cifras confirman que la inversión en el bloque de yacimientos no convencionales no da señales de desaceleración, mostrando un ritmo sostenido o acelerado de trimestre a trimestre por parte de las tres firmas .

YPF: Escala imbatible y megaproyectos de infraestructura en marcha

La petrolera de bandera nacional, YPF, lideró de manera indiscutida el período semestral en lo que respecta a escala operativa y volumen de facturación.

La compañía reportó ingresos en el segmento de upstream por US$ 4.762 millones y un EBITDA de US$ 2.873 millones. Adicionalmente, YPF se posicionó al frente de la rentabilidad del sector registrando el margen EBITDA más alto, con un sólido 60,3%.

El pilar de este crecimiento fue el récord histórico de producción de shale oil alcanzado en el segundo trimestre de 2026, tocando los 213 mil barriles diarios (un crecimiento interanual del 47%).

Mientras que la producción convencional continúa experimentando caídas, el recurso no convencional (shale) gana peso relativo de manera contundente, representando ya entre el 74% y el 78% del total producido por la compañía. El costo de extracción se ubicó en un promedio de US$ 8,6 por barril equivalente (boe), logrando caídas sostenidas en términos interanuales.

En paralelo, YPF avanza de forma sostenida en sus planes de mediano y largo plazo para evacuar la producción y abrir canales de exportación global:

VMOS (Vaca Muerta Oil Sur): La trascendental obra de infraestructura de transporte ya cuenta con aproximadamente el 80% de su construcción completada .

La trascendental obra de infraestructura de transporte ya cuenta con aproximadamente el . Argentina LNG: El megaproyecto para la licuefacción y exportación de gas natural licuado dio pasos significativos en el semestre con la incorporación de socios de envergadura global como las compañías Eni y XRG.

Vista Energy: Consolidación de activos y eficiencia récord por barril

La compañía liderada por Miguel Galuccio, Vista Energy, revalidó su posición como la operadora más eficiente en términos de costo por barril producido en el país.

Vista alcanzó el costo de extracción más bajo de toda la industria, situado en US$ 4,4/boe, a la vez que lideró con holgura en rentabilidad por unidad de negocio, arrojando un EBITDA por barril producido de US$ 48,0/boe.

La compañía reportó un EBITDA acumulado de US$ 1.256 millones en el semestre, lo que implica una expansión sobresaliente del 84,7% interanual. Su producción promedio semestral escaló hasta un récord de 145,4 mil barriles equivalentes de petróleo por día (Kboe/d), marcando un repunte de 46,2% frente al mismo tramo del año anterior.

Este imponente avance productivo estuvo fundamentado en dos factores clave:

Crecimiento Orgánico: Una suba sostenida en la productividad de áreas emblemáticas como La Amarga Chica. Adquisiciones Estratégicas: La incorporación de los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro —activos previamente operados por Equinor—, los cuales se integraron formalmente a su cartera en mayo de 2026.

Con un modelo altamente focalizado en el crudo, donde el petróleo representa el 86,7% de su mezcla de producción total, Vista cerró el semestre con un sobresaliente margen EBITDA de 59,8%.

Pampa Energía: El salto no convencional y el paraguas del RIGI

Pampa Energía fue la gran revelación del semestre al consolidar una transformación acelerada de su segmento de petróleo y gas (P&G).

La compañía experimentó una disparada en su resultado operativo del área, que pasó de apenas US$ 13 millones en la primera mitad de 2025 a robustos US$ 113 millones en el mismo periodo de 2026. Sus ingresos de upstream treparon un 66% interanual alcanzando los US$ 581 millones, con un EBITDA sectorial de US$ 286 millones y un margen de 49,2%.

La espectacular expansión de Pampa se cimenta sobre dos hitos de gran envergadura:

El despegue de Rincón de Aranda: Este bloque enfocado en crudo no convencional (shale oil) se consolidó como una de las grandes apuestas de crecimiento relativo del país, multiplicando exponencialmente su producción de apenas 0,9 Kboe/d hace un año a 22,2 Kboe/d en la primera mitad de 2026.

Este bloque enfocado en crudo no convencional (shale oil) se consolidó como una de las grandes apuestas de crecimiento relativo del país, multiplicando exponencialmente su producción de apenas hace un año a en la primera mitad de 2026. Récord de gas en Sierra Chata: La compañía, cuya producción continúa estando orientada mayoritariamente al gas natural (representa el 79,4% de su mix total), reportó un histórico repunte de producción gasífera en Sierra Chata con una suba del 95% interanual.

El posicionamiento estratégico de Pampa Energía se vio fuertemente blindado en julio de 2026 con la obtención de la aprobación oficial bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Rincón de Aranda, un megaproyecto que contempla desembolsos comprometidos por US$ 4.522 millones proyectados hasta el año 2041.

Vaca Muerta, el denominador común de un semestre de oro

Según el informe, los resultados financieros y de producción de las tres compañías no dejan lugar a dudas, la eficiencia tecnológica aplicada a la roca no convencional ha quebrado techos históricos en la cuenca neuquina.

La complementariedad de estrategias —con la escala masiva de YPF, el liderazgo en costos unitarios de Vista, y la veloz expansión diversificada de Pampa Energía — ratifica que Vaca Muerta continúa consolidándose como la plataforma indispensable sobre la cual se está reescribiendo la matriz de valor energético e industrial de la Argentina.