Santa Cruz pone en marcha un nuevo plan de perforaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge: CGC sumó su primer equipo propio

La incorporación del nuevo equipo tiene un efecto multiplicador en la actividad petrolera de la economía provincial. Foto gentileza.

El primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC) ya llegó a Santa Cruz y comenzará a operar de manera permanente en el flanco norte de la provincia. El mismo forma parte del plan de inversiones comprometido por la empresa y permitirá avanzar con nuevas perforaciones.

La llegada del equipo representa el inicio de un importante programa de perforación que contempla 31 nuevos pozos en total, con nueve perforaciones previstas para lo que resta de 2026 y otras 22 durante 2027. Según expresaron desde el ejecutivo pronvincial, la mayor actividad hidrocarburífera se traducirá en más trabajo, movimiento económico y un incremento de las regalías.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó la importancia de la incorporación del nuevo equipo y explicó que se trata de una unidad propia de CGC que permanecerá trabajando en territorio santacruceño.

“Es un equipo que está incluido dentro de los compromisos de inversión. Tiene que hacer nueve perforaciones este año y 22 perforaciones o pozos el año que viene, 31 en total. Y es un equipo propio de CGC que va a estar trabajando en forma permanente en el flanco norte de la provincia”, señaló el funcionario.

Ep equipo de perforación propio de CGC va dirigido al yacimiento Tres Picos en Cañadón León y comenzará a operar apenas se termine de montar el mismo, lo que se estima podría demorar una semana a diez días.

Se trata de la unidad “CGC-001”, un equipo de perforación Helmerich & Payne (H&P) Flex Rig 4M de 1.000 HP para el desarrollo de la actividad convencional. Tiene capacidad de perforar 3.050 metros de profundidad, un mástil de 300.000 libras, Top Drive de 150 toneladas y bombas de 1.150 HP.

Esta configurado a través del sistema eléctrico VFD y Top Drive, con diseño Flex Rig lo cuál permite una movilización eficiente, que requiere cerca de 36 cargas para su traslado y sin necesidad de grúa para el montaje. También cuenta con un sistema BOP de 11” y 3.000 psi, según detalló el ministro de energía y minería de la provincia en el medio La Opinión Austral.

El anuncio de su llegada formó parte de un paquete de inversiones comprometidas por distintas operadoras que apunta a recuperar y ampliar la actividad petrolera, generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer los ingresos provinciales.

“Todo esto claramente ayuda, alivia al sector y permite un incremento importante de regalías petroleras”, había señalado Vidal. Ahora, con el arribo del equipo al flanco norte, ese compromiso comienza a traducirse en actividad concreta sobre los yacimientos santacruceños.

Para el Gobierno Provincial, el incremento de la actividad hidrocarburífera tiene un impacto que excede a las empresas operadoras y alcanza a trabajadores, empresas de servicios, proveedores, comercios y distintos sectores vinculados directa e indirectamente con la industria.

En ese sentido, Vidal había remarcado que el aumento de las inversiones puede representar una oportunidad para trabajadores que permanecían fuera de la actividad. “Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad pueden volver a recuperar sus puestos de trabajo”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también puso el foco en el y aclaró que al hablar de trabajadores del sector se refiere al conjunto de personas que participan de las tareas en los yacimientos y de la amplia cadena de servicios que sostiene la producción hidrocarburífera.

La incorporación del equipo de CGC se suma a otras inversiones y compromisos asumidos por empresas que operan en Santa Cruz. El gobernador anunció que Crown Point Energy y Quintana Energy avanzarán con perforaciones este año, mientras que CGC ejecutaría su programa de 31 perforaciones.

A esto se agregan los equipos vinculados al acuerdo alcanzado con YPF para la remediación de 1.200 pozos abandonados, además los asociados al esquema de reducción de regalías acordado con varias de las operadoras. Todo esto se completa con los equipos correspondientes a compromisos de inversión asumidos en los procesos licitatorios respectivos.