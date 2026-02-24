San Juan abrirá la licitación de más de 38.000 hectáreas para atraer inversiones en minería

La provincia de San Juan avanza con una nueva estrategia para fortalecer su perfil minero y captar capitales internacionales mediante la licitación de áreas de exploración que abarcan más de 38.000 hectáreas. El proceso, impulsado por el ejecutivo provincial y el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, prevé el lanzamiento de la convocatoria hacia fines de febrero y promete dinamizar la actividad en sectores clave de la Cordillera.

La iniciativa se enmarca en la gestión del gobernador Marcelo Orrego, que busca consolidar a la provincia como uno de los principales destinos de inversión minera del país mediante reformas administrativas y mayor previsibilidad para el sector privado.

Desde El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), se informó que el llamado incluirá 9 áreas mineras y 23 concesiones, con una superficie total cercana a las 38.444 hectáreas. El proceso constituye uno de los movimientos más relevantes del calendario minero 2026.

Las áreas a concesionar se ubican principalmente en los departamentos cordilleranos de Iglesia y Calingasta, regiones con alto potencial geológico para pórfidos de cobre, oro y litio, además de otros minerales estratégicos. El llamado se publicará en el Boletín Oficial y las empresas interesadas dispondrán de tres meses para presentar ofertas que incluyan propuestas económicas y planes técnicos de exploración.

Antecedentes de inversión récord

La convocatoria se apoya en los resultados obtenidos en 2025, cuando licitaciones de menor escala registraron 12 empresas participantes y más de 50 millones de dólares en inversión comprometida. Este antecedente elevó las expectativas oficiales para el nuevo ciclo.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es la exploración de minerales críticos, particularmente uranio y tierras raras, recursos con creciente demanda global por su uso en tecnologías energéticas y de transición. La provincia cuenta con condiciones geológicas favorables para avanzar en la identificación de estos recursos bajo criterios de responsabilidad ambiental.

Otro factor que busca estimular inversiones es la modernización del sistema de gestión minera. De acuerdo con datos oficiales, los plazos de evaluación de expedientes se redujeron drásticamente: de períodos que podían extenderse entre seis meses y dos años a aproximadamente 30 días.

Esta mejora impacta especialmente en la renovación de áreas y en el inicio de nuevas exploraciones, reduciendo costos y tiempos para las empresas.

La nueva licitación se suma a adjudicaciones recientes que fortalecen el dinamismo del sector y a proyectos ubicados en corredores cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón. Con estos avances, la provincia busca afianzar su liderazgo nacional en minería, potenciar la exploración de metales críticos y posicionarse como un destino estratégico para inversiones en la transición energética global.