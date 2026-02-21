Crece la minería en Río Negro: Blue Sky apunta al uranio en la provincia

El depósito es operado por Ivana Minerales, firma que representa la alianza estratégica entre Blue Sky y Abatare Spain. Foto: archivo.

Blue Sky informó resultados positivos en un nuevo análisis del depósito de uranio Ivana (Amarillo Grande, Río Negro), el más grande del país. Permitiría «añadir significativas libras de uranio adicionales en futuras estimaciones de recursos» según el presidente y director ejecutivo de la empresa.

El depósito Ivana es operado por Ivana Minerales, firma que representa la alianza estratégica entre Blue Sky y Abatare Spain (filial de Corporación América Group). Integra el proyecto insignia de la empresa, Amarillo Grande, al que considera capaz de «convertirse en un proveedor líder de uranio para el creciente mercado argentino y un nuevo proveedor para el mercado internacional».

El nuevo modelado del depósito se centró en el sector sur del núcleo y su flanco a partir de los datos brindados en el programa de 2025, en una zona que en su momento no se había logrado testear adecuadamente debido a las limitaciones de acceso.

Los resultados del análisis mostraron que el dominio tiene una huella de 505 por 132 metros, y varía de uno a 17 metros de espesor. En total se perforaron 27 pozos en la zona, según indicó la empresa en un comunicado.

También se pudo observar que aproximadamente el 66% del dominio se incluyó en el modelo de bloques según la estimación de recursos minerales de 2024, mientras que el 34% está fuera de él. Eso abriría la puerta a un futuro incremento en los recursos de uranio y vanadio para el yacimiento rionegrino.

El depósito tiene una huella de 505 por 132 metros, y varía de uno a 17 metros de espesor. Foto: gentileza.

«Una oportunidad de añadir significativas libras de uranio»

El presidente y director ejecutivo de Blue Sky, Nikolaos Cacos, explicó que el nuevo modelado les brinda «la oportunidad de añadir significativas libras de uranio adicionales en futuras estimaciones de recursos».

Asimismo, añadió que el área se trata de una extensión de la zona núcleo del depósito, y que sería el punto de partida para la posible explotación minera.

«Por lo tanto, esta expansión de la zona núcleo también podría afectar la rentabilidad potencial del depósito Ivana durante una futura evaluación de prefactibilidad» concluyó.