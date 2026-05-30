San Juan avanza en el desarrollo del parque solar Ullum Alfa: generará 50 MW y abastecerá a 50.000 hogares

San Juan avanza en la construcción del parque solar Ullum Alfa, que generará 50 megavatios (MW) y abastecerá el consumo eléctrico de aproximadamente 50.000 hogares. Se trata de uno de los proyectos energéticos más importantes de la provincia, según destacaron las autoridades.

«Esto es muy importante para el desafío del mundo que viene. Este parque es el más grande de la provincia«, enfatizó el gobernador de la provincia, Marcelo Dorrego, durante el recorrido que realizó en las instalaciones.

El proyecto es impulsado por el gobierno provincial a través de la empresa estatal Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). Bajo su supervisión, la obra es ejecutada por IMPSA, y actualmente presenta un avance general del 43%, atravesando una etapa clave vinculada al inicio de los montajes electromecánicos y la preparación para su futura puesta en marcha.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de 170 hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial 54, en el departamento de Ullum. Asimismo, forma parte del complejo integral «Parque Solar Ullum», un polo energético de 1.053 hectáreas, donde la provincia proyecta alcanzar a futuro entre 330 y 360 MW de potencia instalada.

Cuáles son las características del futuro parque solar

Cuando entre en funcionamiento, el parque solar Ullum Alfa tendrá una generación anual cercana a los 800.000 megavatios-hora (MWh), y su infraestructura contará con casi 80.000 paneles solares bifaciales, más de 1.000 seguidores solares (trackers), 160 inversores, 8 centros de transformación, sistema SCADA y monitoreo integral mediante CCTV.

Los trackers, estructuras móviles que siguen la trayectoria del sol, permitirán optimizar la producción energética a lo largo del día, mejorando la eficiencia del parque. Los paneles bifaciales, por otro lado, pueden captar mayor luz solar que los módulos tradicionales.

El Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa es una de las obras energéticas más importantes que hoy se están desarrollando en la provincia. Recorrí su avance y pude ver de cerca cómo este proyecto, impulsado por EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), sigue consolidando a San… pic.twitter.com/RRpbe4Q9qK — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) May 27, 2026

La obra emplea actualmente alrededor de 80 trabajadores, y se estima que puede alcanzar los 140 en los momentos de mayor actividad. Entre los trabajos en ejecución se destacan el hincado de estructuras metálicas, obras civiles en la Sala de Control, apertura de canalizaciones subterráneas, construcción de caminos internos y la recepción y acopio de equipos principales.

En campo operan simultáneamente cinco hincadoras, con capacidad de ejecutar aproximadamente 80 hincas diarias cada una. En total, se instalarán 12.744 estructuras metálicas que servirán de base para los seguidores solares y los paneles fotovoltaicos.

La Sala de Control concentrará tableros eléctricos, depósitos, servicios operativos y la guardia técnica, mientras que la evacuación de la energía se realizará mediante una línea de media tensión de 33 kV hacia la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33/13,2 kV, actualmente en proceso de ampliación. El parque podrá ser supervisado de manera remota desde las instalaciones de EPSE ubicadas en el PSF San Juan I, lo que refuerza el sistema de control y eficiencia operativa.

San Juan quiere asentarse como el principal productor de energía fotovoltaica

La iniciativa del parque solar Ullum Alfa ya cuenta con las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), otorgadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

Por otra parte, se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo energético llevado adelante por el gobierno, con el objetivo de atraer inversiones, generar empleo calificado y consolidar a la provincia como uno de los principales polos de energía solar de la Argentina.

En la actualidad, San Juan concentra más del 50% de los paneles solares instalados del país. Según afirmó la gestión mediante su comunicado, esto la posiciona como el principal productor de energía fotovoltaica a nivel nacional, acompañando el crecimiento productivo, industrial y minero con mayor capacidad de generación y transporte eléctrico para el futuro.