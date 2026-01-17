Santa Cruz avanza en la reactivación de una de las represas más imporantes del país

Con el comienzo de 2026, el Gobierno de Santa Cruz continúa ultimando detalles para la reactivación de la obra de infraestructura hidroeléctrica en la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa, ubicada a 115 kilómetros al oeste de Puerto Santa Cruz. Esta semana se concretó la reunión entre los ministros Jaime Álvarez y Ezequiel Verbes, con directivos de Gezhouba y representantes de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

En el encuentro se establecieron los acuerdos necesarios para el reinicio de la obra. Durante el mismo se abordó el estado actual del proyecto, que se encuentra en su etapa final de definiciones, y se avanzó especialmente en los aspectos laborales.

En la reunión participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, y tuvo lugar en la Casa de Santa Cruz. Foto Gobierno de Santa Cruz.

En ese marco, se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA. Esto representa un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores.

Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución. En este sentido, se destacó el diálogo sostenido entre el Gobierno Provincial, el sector empresarial y el gremio, como base para destrabar definitivamente el proyecto.

Desde el Ejecutivo Provincial se remarcó que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa representa un impacto estratégico para Santa Cruz, tanto en términos de generación de empleo como de fortalecimiento de la matriz energética nacional, y que el reinicio de la obra se encuentra cada vez más próximo.

Un recorrido extenso

Durante el 2025 el gobernador Claudio Vidal realizó recorridas en la obra, junto a autoridades de China. Se analizaron el estado de la infraestructura y coincidieron en la voluntad de reactivar el proyecto tras años de paralización.

Durante aquella visita, representantes de la casa matriz de Gezhouba y el propio Vidal coincidieron en el interés sólido por impulsar la obra cuanto antes, destacando que la disponibilidad de fondos y la definición de acuerdos, en ese momento pendiente de una firma clave, eran pasos determinantes para el reinicio efectivo de los trabajos.

Esta recorrida formó parte de una agenda de diálogo constante con inversores y socios estratégicos, que hoy se reflejan en los progresos alcanzados en las mesas de negociación con gremios y contratistas.