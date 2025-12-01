Santa Cruz suma nuevos jugadores y licita más áreas

Santa Cruz comienza a notar los cambios, con el desembarco de las nuevas operadoras este 1 de diciembre.

El sector petrolero de Santa Cruz está en pleno proceso de cambio, dado que no solo hoy lunes las nuevas operadoras tomarán el control de las áreas que cedió YPF, sino que ya se avanza con la siguiente ronda de licitación en la que se conocerán las ofertas el 26 de enero.

Luego de meses de un marcado freno en la actividad del sector, producto de la salida de YPF de diez áreas, las operadoras que ganaron la licitación tomarán posesión efectiva de los bloques este lunes 1. El paquete integral de trabajos, ya que se presentaron como una Unión Transitoria por la forma en la que se hizo la licitación, llega a los 1.259 millones de dólares a invertir durante los próximos seis años.

En detalle, las operadoras que comenzarán a poner sus mamelucos en acción son Patagonia Resources SA para los bloques “Los Perales Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”. Clear Petroleum SA en “Cañadón de La Escondida – Las Heras”. Roch Proyectos SAU.en las áreas “Cerro Guadal Norte -Cerro Piedra”, “Cañadón Yatel” y “El Guadal – Lomas del Cuy”.

También harán su suto Azruge SA en “Cañadón Vasco”, Brest SA en “Pico Truncado – El Cordón”, y Quintana E&p Argentina SRL y Quintana Energy Investments SA en «Cañadón León, Meseta Espinosa».

Las firmas enfrentan el desafío de reactivar la producción de los bloques que YPF cedió a la estatal Fomicruz, da forma de revertir el declino que en el último año llegó al 12,05%.

Santa Cruz licita otras 5 áreas

La llegada de las nuevas operadoras, varias de ellas convertidas por primera vez en petroleras pues venían desarrollándose como empresas de servicios, se da en paralelo a un nuevo llamado a licitación para la operación de otros cinco bloques.

El ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz lanzó a principios de noviembre el proceso por medio del cual se puso en oferta las áreas Océano, Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy Aike, ubicadas en el extremo sudoeste de la provincia.

Los bloques cuentan con antecedentes de haber estado en producción y por ello poseen disponibilidad de infraestructura de superficie para su desarrollo, y las propuestas para reactivarlos se conocerán el próximo 26 de enero.

Las áreas se ubican en al zona sureste de la provincia.

Por medio de la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2025 se fijó que las ofertas se conocerán ese día, a las 12, en las oficinas de la calle Comodoro Rivadavia 185, de la ciudad de Río Gallegos.

En octubre, Santa Cruz tuvo una producción total de 58.913 barriles de petróleo por día, perdiendo casi 7.000 barriles por día en la comparación con el mismo mes del año pasado. Un punto que se buca atacar con las nuevas empresas que desembarcan en la región.