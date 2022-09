Saudi Aramco: «Las inversiones petroleras cayeron un 50% desde 2014»

El presidente y director ejecutivo de Saudi Aramco, Amir Nasser advirtió que las inversiones en petróleo y gas a nivel mundial «se desplomaron» en más del 50% entre 2014 y el año pasado: de 700 mil millones de dólares cayeron a poco más de 300 mil millones de dólares. Nasser advirtió que se debe a una apuesta «acelerada y errónea» en el camino de la transición energética.

El CEO de la petrolera más grande del mundo dio el discurso de apertura al Foro Digital 2022 de Schlumberger en Lucerna, Suiza. Remarcó que las señales de advertencia para la energía global estuvieron visibles durante casi una década. “Muchos de nosotros hemos estado insistiendo durante años en que la inversión en petróleo y gas seguiría cayendo”, observó Nasser.

“El crecimiento de la oferta mundial se retrasaría con respecto a la demanda, lo que afectaría a los mercados, la economía mundial y la vida de las personas», explicó. Con esta baja en la inversión y una apuesta que busca acelerar la transición energética en el mundo, el CEO de Aramco cree que se descuidó la exploración de gas y se desviaron las inversiones.

Por el contrario, “se espera que el consumo mundial de carbón aumente este año a unos 8.000 millones de toneladas”, señaló. “Esto lo llevaría de vuelta al nivel récord de hace casi una década. Mientras tanto, los inventarios de petróleo son bajos y los excedentes mundiales efectivos son ahora de aproximadamente el 1,5 % de la demanda mundial«, subrayó.

A su vez, expresó preocupación respecto a que «las reservas de petróleo están disminuyendo en un promedio de alrededor del 6% cada año y más del 20% en algunos campos más antiguos el año pasado”. Con estos niveles,mantener estable la producción necesita mucho capital propio, mientras que aumentar la capacidad requiere aún más, explicó.

“Sin embargo, increíblemente, un factor de miedo todavía está causando que se reduzcan las inversiones significativas en petróleo y gas en grandes proyectos a largo plazo. Y esta situación no está siendo favorecida por factores de demanda demasiado a corto plazo que dominan el debate», lamentó.

Incluso con un contexto económico desfavorable, «la demanda mundial de petróleo se está volviendo bastante saludable. Pero cuando la economía global se recupere, podemos esperar que la demanda se recupere aún más, eliminando la poca capacidad de producción de petróleo disponible. Y para cuando el mundo se dé cuenta de estos puntos ciegos, puede que sea demasiado tarde para cambiar de rumbo”, advirtió.

El CEO aclaró que «no estamos diciendo que nuestros objetivos climáticos globales deban cambiar debido a esta crisis. Todos nosotros tenemos un interés personal en la protección del clima. E invertir en empresas y otras fuentes no significa que se deban ignorar las fuentes y tecnologías de energía alternativa. Pero el mundo merece una respuesta mucho mejor a esta crisis”.

Por eso, expresó que este es el momento de aumentar la inversión en petróleo y gas, especialmente en el desarrollo de la capacidad. A su vez, comentó que la crisis logró convencer a la gente de que se necesita un plan de transición energética más creíble.

Para ello, propuso un consenso energético basado en tres pilares a largo plazo: “el reconocimiento por parte de los formuladores de políticas y otras partes interesadas de que aún se requieren suministros de energía convencional abundantes y asequibles a largo plazo; una mayor reducción de la huella de carbono de la energía convencional y una mayor eficiencia en el uso de la energía«.

En Aramco, aseguró, «nos estamos ocupando de los tres». La compañía está aumentando su producción de gas: para 2030 proyectan incrementarla más de la mitad con una mezcla de gas convencional y no convencional. Al mismo tiempo, señaló que Aramco está trabajando para reducir su intensidad de carbono upstream.

Transición energética: «El plan era solo una colección de castillos de arena que las olas de la realidad han arrastrado”

Nasser expresó que la apuesta hacia la transición energética a corto plazo generó que miles de millones de personas en todo el mundo ahora enfrenten problemas de acceso a la energía y posiblemente consecuencias que sean graves y prolongadas. Esto se ejemplifica con las medidas de Europa que promueven «agresivamente alternativas renovables para reducir la dependencias», explicó.

“Esto es muy importante en el escenario de la inseguridad energética: inversión insuficiente en petróleo y gas, las alternativas no están listas y no hay un plan de respaldo. Congelar o limitar las facturas de energía podría ayudar a los consumidores a corto plazo, pero no aborda las causas fundamentales y no es la solución a largo plazo», advirtió.

Por otra parte, señaló que gravar a las empresas «cuando quieres que aumenten la producción claramente no es útil”. Nasser, en desaprobación de algunos países, opinó: “en cuanto a los compradores de energía convencional, que esperan que los productores hagan grandes inversiones sólo para satisfacer sus necesidades a corto plazo, deberían perder esas expectativas«.

Marcó que la atención debería dirigirse a las «verdaderas causas cuestionando la moralidad de nuestra industria que no ayuda a resolver el problema. Por eso el mundo debe tener claras las diversas causas de cómo llegamos hasta aquí y hacer frente a sus consecuencias”. Señaló que «quizás lo más dañino de todo fue la idea de que la planificación de contingencia podía ignorarse con seguridad«.