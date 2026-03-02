Luis Caputo proyecta una inflación menor al 2,9% para febrero y descarta ponerle un piso al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que la estrategia del gobierno será continuar con la compra de reservas para fortalecer el Banco Central sin provocar movimientos bruscos en la cotización de la divisa y ratificó el esquema de bandas de flotación.

Asimismo, anticipó que la inflación de febrero se ubicó por debajo de 2,9% según los cálculo de la cartera que comanda, dato que está al límite de lo que informaron las consultoras privadas.

Por otro lado, el jefe del Palacio de Hacienda aclaró que dentro del paquete de reformas que será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, tal como anunció el domingo el presidente, Javier Milei, no está incluido un proyecto específico sobre la estructura tributaria.

Al respecto, sostuvo que en materia impositiva el gobierno irá avanzando en diferentes cambios, a medida que el margen fiscal así se lo permita.

De esta forma, Caputo descartó que la Casa Rosada diseñe una reforma tributaria integral a discutir por el Parlamento. De aquí se desprende que las modificaciones se harán dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo para reducir o eliminar alícuotas. Cabe recordar que dentro de la reforma laboral estaba incluida una disminución del impuesto a las Ganancias para las empresas que fue frenado por los gobernadores dado que implicaba una pérdida de recursos por coparticipación.

La estrategia cambiaria de Luis Caputo: compras récord de reservas sin provocar movimientos bruscos

En declaraciones periodísticas el ministro también instó a los empresarios a animarse a invertir porque “el riesgo kuka” no existe más, porque “el kirchnerismo no va a volver”. Sobre la cotización del dólar el ministro explicó que al igual que el Banco Central pretende ser “cuidadoso” y mantener la “estabilidad del tipo de cambio”.

De allí que seguirá comprando reservas pero sin dejar de tener en cuenta el impacto sobre los volúmenes de oferta para evitar oscilaciones y la demanda de dinero.

“Estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI y buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, explicó acerca de la estrategia que llevó a que en algún momento cotizara por debajo de los $ 1.400.

Caputo afirmó que “nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.

Desde que comenzó el programa de compras, se compraron U$S 2.550 millones, pero una buena parte se utilizó para el pago de vencimientos de deuda. Este lunes, se cancelan U$S 1.000 millones de un vencimiento del BOPREAL 2023.

En febrero la compra fue de U$S 1.500 millones, pero en un contexto adverso, porque la liquidación de los agroexportadores se desplomó un 40% debido a menos días hábiles por feriados y a paros del gremio aceitero.

Caputo ratificó que el esquema de bandas no se modificará y aseguró que el cepo está levantado en un 90%, al tiempo que adelantó que no hay urgencia para remover las últimas restricciones vigentes. “El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.

El ministro remarcó que la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal, impulsadas en forma paralela, tienen como objetivo formalizar la creación de empleo y fortalecer el financiamiento dentro del mercado interno a través del ahorro de los argentinos.

Estimó que existen cerca de US$ 170 mil millones en los colchones que podrían canalizarse en préstamos hacia empresas y darle mayor amplitud al mercado de capitales, lo cual serviría para reducir la colocación de bonos (privados y públicos) en el exterior. Así se generarían mayores inversiones y oportunidades de empleo.

Luis Caputo sobre el conflicto en Medio Oriente: «Es difícil saber cuánto puede durar»

Sobre la inflación añadió que “la idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés” para de esta manera impulsar la baja de los precios.

En ese sentido, dijo que de acuerdo a los informes del ministerio de Economía la inflación de febrero dará más baja que el 2,9% de enero, aunque aclaró que habrá que esperar la información oficial del Indec que cuenta con un mecanismo más amplio.

En esa línea sostuvo que “si nos mantenemos en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que “a lo sumo puede demorarse algún mes. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase”, aseveró.

En otro orden, Caputo descartó un canje de los bonos que vencen en 2029 y 2030 que habían sido emitidos para la reestructuración de la deuda por Martín Guzmán.

“Cuando se hacen los números finitos, con una participación de 60% veías que el ahorro en términos de flujos no era significativo, era solo de US$ 1000 millones”, explicó Caputo para justificar la decisión de no avanzar en ese sentido.

Respecto de la situación en Medio Oriente, recalcó que “es un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar, y está afectando la apertura de los mercados y tendrá consecuencias”.

“Me alegro de la decisión del presidente de estar alineado del lado adecuado”, dijo Caputo. Consultado sobre el impacto en el país, destacó que el “mejor escudo contra shocks externos es tener los fundamentals en orden”.