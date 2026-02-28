Inflación de febrero 2026: cuándo publican los datos Nación, Neuquén y Río Negro

Inicia marzo y con su llegada, crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al segundo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y ya anticipó cuándo lo hará.

IPC de febrero 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro durante febrero.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico que revelará el dato general del IPC de febrero 2026 que representa el total de hogares del país, es decir a nivel nacional, se publicará el próximo jueves 12 de marzo de 2026.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Inflación 2026: las expectativas para febrero

Los datos anticipados de consultoras privadas muestran que la suba de precios no cede de la forma esperada por el Gobierno nacional. De esta manera indicaron que la inflación de febrero se ubicaría entre 2,5 y 3% lo que empieza a ser una luz amarilla en el programa económico.

A esto se suma otro dato preocupante: el aumento de las expectativas de inflación. El informe que publica mensualmente la Universidad Di Tella reveló que la gente percibe que habrá una aceleración inflacionaria en los próximos doce meses. En enero, se esperaba un alza de los precios de 31,5% para ese período y en febrero saltó a 35,7%.

De esta forma, la economía entra al último mes del primer trimestre con un cóctel peligroso: precios al alza y con la percepción de que la situación va a empeorar en la gente, lo cual puede adelantar aumentos preventivos.

La inflación lleva cinco meses consecutivos sin subas respecto del período previo. En enero fue de 2,9% y cabe recordar que el gobierno frenó la actualización de la canasta de consumo que motivó la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo.

Para febrero no se espera algo muy diferente. En el Ministerio de Economía se ilusionan con que al menos esté por debajo del 2,9% para que no se complete un semestre de continuo aumento y lograr un cambio de tendencia. Pero las cifras que se están barajando son poco alentadoras.

La inflación de enero 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,6% y la variación acumulada fue del 37,2%. La inflación se mantuvo igual que el cierre del 2025, que también fue del 2,6%. A su vez, el 2026 arrancó con una variación menor que el año pasado, que había sido de 3,5%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,31%, registrando así una baja respecto al mes de diciembre de 2025 que se mantuvo en 2,40%. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual (enero 2026 versus enero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 22,85%.

El rubro que más aumentó en Río Negro fue el de Alimentos con 3,71% y una variación interanual del 22,14%.