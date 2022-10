Segmentación de tarifas: ningún grupo perderá los subsidios en octubre

La secretaría de Energía de la Nación postergará por un mes la segmentación de tarifas con quita de subsidios. Será para todos los grupos de usuarios residenciales. Las distribuidoras del Alto Valle confirmaron que ni el grupo de ingresos medios ni el de mayores ingresos perderá subsidios en octubre. Mañana se definirá qué sucederá con los usuarios de Edersa que ya hayan recibido la factura con el aumento.

Desde CALF informaron que la secretaría de Energía de la Nación, instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) que «deberá aplicar para los consumos de septiembre, de manera excepcional, por única vez y para todos los segmentos de demanda residencial declarados por las Distribuidoras, los precios estacionales establecidos para el Segmento Nivel 2”.

Este grupo contempla a los usuarios de menores ingresos por lo que ni el nivel 1 (mayores ingresos) ni el 3 (ingresos medios) sufrirán la quita de subsidios en octubre. Por ende, el cuadro tarifario vigente para los consumos de septiembre, «cuyo vencimiento operará en el corriente mes, respetará para su aplicación la metodología dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación«, detallaron.

Fuentes oficiales de la subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados de la ciudad de Neuquén, la encargada de aprobar las tarifas de CALF, explicaron a este medio que aún no salieron a circulación las boletas con la quita parcial de subsidios. Sin embargo, «si llega a haber alguno con tarifa de nivel 1, se remitirán«, expresaron.

Respecto a la distribuidora del interior de la provincia, EPEN los usuarios recibirán la boleta con los consumos de septiembre recién en noviembre, ya que facturan con un desfase de dos meses. Por ende, esas facturas aún no están hechas ni calculadas con la quita del 20% del beneficio. Las facturas del EPEN que están llegando a los domicilios son anteriores a el debate de la segmentación.

Desde la mayor distribuidora eléctrica de Río Negro, Edersa explicaron que un porcentaje de sus usuarios, los que pertenecen al grupo 1, ya recibió las facturas con la primera quita de subsidios. Esto se debe a que la distribuidora factura todos los días por disposición del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE).

Según informaron, Edersa y la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A. (Edesal) son las únicas dos distribuidoras eléctricas en el país que ya habían mandado las facturas con aumento debido a la tecnología con las que las emiten.

Mañana habrá una reunión en las instalaciones de EPRE para definir qué sucederá con esos usuarios que ya recibieron la factura con aumento y qué harán de ahora en adelante. Una de las opciones más fuertes consiste en que los usuarios a los que les llegó deberán abonar su totalidad lo que les dejará un crédito a favor por el monto excedente de la factura para el mes que viene.

La información confirmada por la secretaría de Energía de la Nación difiere a la difundida por Cammesa. La secretaría confirmó que los únicos que no sufrirían la quita de subsidios en octubre son los que no se anotaron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Sin embargo, desde la mayorista se llamó a las distribuidoras a no quitar el subsidio para ninguno de los grupos de usuarios durante un mes más.

«La lógica indica que aquel que no se anotara perdería el subsidio, pero no estaba escrito y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los consumidores, como con los trabajadores», explicaron fuentes oficiales de la secretaría de Energía en diálogo con Energía On.

Por esa razón, señalaron que «era necesario sacar una resolución especificando que el que no pida el subsidio se lo trate como parte del grupo 1«. La fuente se refiere a la Resolución 661/2022 publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial. «Como las tarifas no pueden ser retroactivas, la decisión del gobierno fue que se aplique a partir de los consumos de octubre«, detallaron.

Esto «no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas, de hecho, ya están llegando facturas con quita de subsidios» se precisó. Y se explicó que sólo quiere decir que el que no está inscrito va a perder los subsidios recién en las boletas que vencen en noviembre. «Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. Es un mes nada más«, señalaron.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) se mantendrá abierto para que esté disponible ante modificaciones tales como cambios en los ingresos o en el uso del servicio, como mudanzas, cambio de titularidad o reducción del patrimonio. Se prevé que haya actualizaciones mensuales.

Qué pasa con las facturas del gas

En el caso del servicio de gas natural, desde Camuzzi Gas del Sur se explicó que la segmentación comenzó a regir recién el 27 de septiembre, por lo cual aún en la facturación que corresponde a ese mes, serán solo un par de días los que se modificarán.

El impacto completo de la quita de subsidios comenzará a verse reflejado en las facturas recién a unos dos meses, dado que como las facturas son bimestrales, se darán casos de usuarios que pagarán en el próximo vencimiento una mezcla entre tarifas viejas y nuevas.

De todas formas, esto se aplicará únicamente para los usuarios del grupo 1, contándose en este caso a quienes hayan sido así marcados como de altos ingresos al inscribirse en el registro RASE o bien a quienes no se hayan inscripto.

En el caso de los usuarios que fueron identificados como grupo 2 o de menores recursos no tendrán modificaciones y los del grupo intermedio o 3, no verán de momento cambios ya que desde el gobierno nacional no se definió aún la aplicación de topes de consumo para el servicio de gas por redes.