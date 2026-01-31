Vaca Muerta 2026: una por una, las petroleras que perforan el shale

El 2026 comenzó con un total de 20 empresas en Vaca Muerta, el número más alto en su historia.

Podría decirse que el mapa de las petroleras activas de Vaca Muerta está, contrariamente al nombre de la formación, más vivo que nunca y es que durante el 2025 hubo un movimiento de activos que no solo no se había visto en la poco más de una década que lleva el play en desarrollo, sino que terminó cerrando el año con la mayor cantidad de empresas registradas pero no solo perforando la roca madre, sino también invirtiendo en ella.

Para comenzar este análisis vale realizar una aclaración sobre los tipos de roles que tienen las empresas petroleras en Vaca Muerta. Por un lado, están las operadoras, que son aquellas que se encargan precisamente de operar los campos, de llevar adelante la actividad diaria y que son las que tienen por eso sus propios mamelucos en los trabajos.

Pero existe un segundo tipo de empresas, que son las que no se encargan de los trabajos de campo, no están propiamente metidas en los pozos y yacimientos con sus mamelucos, pero sí son socias y participan de las inversiones necesarias para que esas actividades puedan concretarse. Estas son las empresas que llamaremos como socias o inversoras.

El uso de esos dos términos no es casual, pues por un lado están las firmas que son netamente inversoras, cuyo rol es el de exclusivamente aportar dinero y recibir petróleo y gas como participación. Mientras que las socias son aquellas que, si bien hacen eso en algunas áreas, en otras su rol es el de operadoras, e incluso en varios casos las mismas empresas socias alternan estos dos roles.

Ahora sí, el mapa de este enero de 2026 muestra un total de 20 empresas activas en Vaca Muerta, la mayor cantidad registrada desde el inicio de los trabajos, allá por 2012. De este universo, 13 empresas son operadoras y 7 son inversoras netas.

Las 13 operadoras de Vaca Muerta

La principal operadora de Vaca Muerta es por producción y superficie abarcada YPF. Pero Al igual que la firma de bandera otras empresas apuestan día a día a literalmente sacarle petróleo y gas a la piedra que es la formación geológica.

Entre estas empresas operadoras se destacan en lo que podríamos definir como firmas con sello argentino Vista Energy, la petrolera de Miguel Galuccio; Pan American Energy (PAE) la firma de la familia Bulgheroni; Pluspetrol la operadora de capitales nacionales que creció fuertemente tras comprarle en 2024 las áreas a ExxonMobil.

También la petrolera del Grupo Techint, Tecpetrol, es una de las operadoras de Vaca Muerta; como Pampa Energía, la firma que comanda Marcelo Mindlin, Capex. En tanto que Phoenix Global Resources (PGR) también avanza a paso firme gracias al aporte de peso de su principal accionista, el grupo suizo Mercuria.

Hay operadoras internacionales como Chevron que tiene su propio desarrollo más allá del que comparten con YPF, la francesa TotalEnergies y Shell, una firma que en los últimos días fue noticia por su supuesto interés de poner en venta sus activos.

Pero además, Vaca Muerta sumó nuevos actores en este año. El primero fue el grupo brasileño Fluxus, perteneciente al conglomerado J&F; a mitad del año pasado finalmente la firma con sede central en Colombia, GeoPark, logró desembarcar como operadora de Vaca Muerta. En tanto que el movimiento más recientes se dio hace pocas semanas, cuando la gigante del shale de los Estados Unidos, Continental Resources le compró un área a Pluspetrol.

Estas 13 empresas operadoras no siempre trabajan solas, sino que como se marcó hay muchas sociedades que comparten entre ellas mismas. Pero también está el otro segmento, el de las netamente socias.

Las inversoras del shale

Las firmas que son netamente inversoras en Vaca Muerta son 7, pero podrían tener cambios en poco tiempo pues una de ellas punto el cartel de “en venta” a sus participaciones.

Dow, la petroquímica norteamericana, es la inversora más antigua de Vaca Muerta en sociedad con YPF, que es la operadora que tiene más compañías bajo esta modalidad. Precisamente otra socia de YPF es la británica Harbour Energy, que llegó a Argentina al comprar todos los activos de Wintershall DEA. Una lista en la que la socia más reciente es Compañía General de Combustibles (CGC), la firma de la familia Eurnekian, que desembarcó finalmente en Vaca Muerta como parte del paquete de compra de activos convencionales en la Cuenca del Golfo San Jorge.

TanGo Energy, la exAconcagua, es la única firma del convencional que aparece en este escalón, por su alianza con PAE en un bloque que reconvirtieron del convencional en Río Negro.

La trader Trafigura es socia inversora con un modelo muy particular de alianza por pozos con Vista Energy, mientras que Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la petrolera de la provincia es también socia en cerca de una quincena de bloques bajo la modalidad de acarreo, o carry.

Equinor puso el cartel de “en venta”

La última empresa inversora es la noruega Equinor que viene en una retirada por partes, ya que supo se operadora, devolvió los bloques y ahora volvió a abrir el proceso de venta de las participaciones que le quedan en las áreas Bajo del Toro Norte y Bandurria Sur, ambas operadas por YPF.

La firma ya había abrir un proceso para conocer ofertas por estos activos a principios del año pasado pero finalmente no cerró su venta. Algo que ahora vuelve a relanzar, de forma para nada casual pues el ingreso de Continental Resources generó una nueva ola de interés en Vaca Muerta, en especial teniendo en cuenta el declino productivo que están atravesando los desarrollos no convencionales de los Estados Unidos.

Un resultado que definirá si, Equinor deja finalmente Vaca Muerta, tal como en 2025 hizo una sola firma, la malaya Petronas.