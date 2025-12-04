Shell se bajó del barco del GNL de Argentina: las alternativas que maneja YPF para impulsar el proyecto

Este jueves Shell confirmó que se bajó del proyecto para producir Gas Natural Licuado (GNL) que encabeza YPF en Argentina. La decisión ocurrió casi un año después de la firma del acuerdo, luego de que la malaya Petronas abandonará la iniciativa.

“Shell ya no participa en el proyecto base, pero seguirá evaluando futuras opciones de expansión”, dijeron desde Shell a La Nación.

Qué alternativas maneja YPF para impulsar el GNL

La petrolera estatal argentina ya manejaba la posible partida de Shell del proyecto, por lo que aceleraron las conversaciones con otras entidades.

El proyecto de «Argentina LNG» continuará trabajándose con la italiana ENI y la árabe Adnoc. En principio, intentarán producir 12 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL con dos busques instalados en la costa de Río Negro; pero, también hay intenciones de extenderlo a 18 MTPA.

Entre las alternativas para suplantar a Shell se encuentran Saudi Aramco y la norteamericana ExxonMobil, aunque esta última sólo estaría interesada en ser revendedora (offtaker).

Estas aguardan firmar la decisión final de inversión (FID) en el primer tramo de 2026 para luego buscar financiamiento por más de US$12.000 millones, que equivale a el 70% de lo que se necesita para avanzar en la infraestructura del proyecto.

Esto se da en un mercado que, si bien se expande con fuerza, sigue siendo acotado, ya que hay solo ocho buques de licuefacción operando en la actualidad de manera global. Mientras tanto, Argentina firmó con Europa su primer contrato para exportar GNL.