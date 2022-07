Silencio en Vaca Muerta tras el desembarco de Batakis en Economía

Las petroleras señalaron que no conocen a Silvina Batakis y que esperan que Energía tome un rol más central. (Foto: gentileza)

La salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía y el posterior desembarco de Silvina Batakis en su reemplazo sembró incertidumbre y expectativa entre las empresas de Vaca Muerta que esperan definiciones en puntos clave como el acceso a dólares. La mayoría aseguró que es “muy pronto” para dar definiciones y otras remarcaron que no la conocen.

En diálogo con Energía On, las petroleras apostaron al hermetismo –algo característico del sector-, con pocos comentarios y un bajísimo perfil, sin respaldar a la nueva ministra, pero sí depositando expectativas. Algunas marcaron que no esperan un cambio radical en las definiciones vinculadas al sector, mientras que otras esperan que la industria tome un rol “más central” en la agenda.

Desde las operadoras enumeraron los puntos en los que esperan una señal, principalmente sobre temas calientes que tuvieron definiciones “poco alentadoras” por parte del equipo de Guzmán.

«Es importante que la agenda de los temas en torno al desarrollo y el impulso del sector y Vaca Muerta se mantengan. Todo lo que tenga que ver con infraestructura, transporte, y condiciones para aumentar las inversiones debería sostenerse», le dijo a Energía On, un referente de una de las petroleras con activos en Vaca Muerta.

Hubo especial atención sobre las restricciones de acceso a dólares, donde se espera mayor amplitud, aunque la mayoría sabe que eso se asemeja más a un deseo que a una posibilidad y no esperan ningún cambio radical, para bien y para mal. Después de todo el reciente sistema de flexibilización del cepo para el sector tuvo un impacto ultra limitado.

«No la conocemos, pero nos gustaría que tenga como foco central lo que es Energía, y recrear las condiciones de inversiones que hacen al desarrollo de Vaca Muerta, porque en definitiva es ahí donde puede encontrar los dólares que necesita”, opinaron desde otra de las empresas consultadas por este medio.

Un punto en común entre las empresas fue la necesidad de sumar capacidad de infraestructura para evacuar producción desde la Cuenca Neuquina. Todas resaltaron que el Estado deber seguir adelante tanto con el gasoducto Néstor Kirchner, como también con la ampliación de la red de Oldelval y la puesta en marcha del Oleoducto Transandino (OTASA).

“En el sector hidrocarburífero tiene a la mano una serie de herramientas que, si activa, puede acceder a esos dólares que ahora le faltan. Para poder generar un círculo virtuoso no debería dejar de atender condiciones básicas como la infraestructura y las condiciones para la inversión”, resaltaron desde una operadora con activos de gas y petróleo en estricto off the record.

El elefante en la habitación entre las empresas de Vaca Muerta es en estas horas la continuidad o no del secretario de Energía, Darío Martínez, en su cargo. Mientras a nivel nacional se tejen versiones y rumores de lo más variopinto, desde las empresas consultadas fue uno de los puntos en los que se reconoció que se deposita la atención.

Quien no dudó en respaldar a la flamante ministra de Economía fue el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez. En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO, aseguró que es una persona seria, responsable y capaz.

“Hoy Vaca Muerta sigue teniendo el potencial para convertirse en una plataforma exportadora y eso va a suceder en tanto y cuanto podamos seguir manteniendo los niveles de producción que se están viendo y eso es impulso de más inversiones, tanto en producción como en infraestructura”, analizaron desde una compañía.