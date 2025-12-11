De liderar Brasil a la silla global: Henrique Braun será el nuevo CEO de The Coca-Cola Company en 2026

La cúpula de The Coca-Cola Company tendrá un nuevo líder global. La compañía confirmó que Henrique Braun, actual director de Operaciones (COO), será el próximo Director Ejecutivo (CEO) a partir del 31 de marzo de 2026. El nombramiento marca un giro estratégico en la gigante de las bebidas, que pondrá al frente a un ejecutivo con más de 30 años de trayectoria y una profunda experiencia en América Latina.

Braun sucederá en el cargo a James Quincey, quien ocupó el puesto desde 2017 y que ahora pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración, asegurando una transición fluida en la conducción de la empresa.

El ascenso de un ejecutivo con sello regional: la trayectoria de Henrique Braun en Coca Cola

La vasta carrera de Henrique Braun, de 57 años, dentro de Coca-Cola se forjó a lo largo de tres décadas y abarcó múltiples responsabilidades en distintas geografías, lo que le otorga un conocimiento integral del negocio.

Su paso por América Latina es considerado un activo clave para su ascenso al puesto más alto.

Cargos de Liderazgo Destacados:

Presidente de Brasil (2016-2020): Lideró la unidad de negocios en uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo.

Director de América Latina (2020-2022): Consolidó su visión estratégica manejando las operaciones de toda la región.

Consolidó su visión estratégica manejando las operaciones de toda la región. Director de Operaciones Globales (COO): Su cargo más reciente, que lo preparó para la estrategia mundial.

Esta combinación de roles regionales y globales lo posiciona para equilibrar la tradición de la marca con la necesidad de innovación en mercados complejos.

El legado de Quincey en Coca Cola y la nueva era de expansión

Henrique Braun toma el control en un momento de fuerte evolución de la compañía, impulsada por la gestión de su antecesor, James Quincey.

Bajo el liderazgo de Quincey, Coca-Cola no solo defendió su posición en los refrescos, sino que se expandió agresivamente a nuevas categorías:

Portafolio Ampliado: La empresa invirtió en marcas como BodyArmor y Fairlife.

Nuevos Segmentos: Incursión exitosa en café y bebidas alcohólicas.

Incursión exitosa en café y bebidas alcohólicas. Resultados: La gestión de Quincey deja ingresos anuales de USD 47.000 millones y un incremento bursátil del 63%.

El nuevo director general asume el mando en una industria de bebidas que está en constante transformación, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo y la presión por la sostenibilidad.