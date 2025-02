Subsidios en baja y desregulación en marcha: las claves del mercado eléctrico en 2025 

El mercado eléctrico atravesará una transformación profunda en 2025, impulsada por una reducción sostenida de los subsidios y una mayor desregulación del sector. El nuevo escenario impactará directamente en el rol de la empresa administradora (Cammesa) y abrirá la puerta a futuros cambios que el Gobierno tiene en carpeta para este año.

La baja de subsidios a la energía fue una de las principales estrategias del Gobierno en 2024 para reducir el gasto público, y este año la tendencia continuará. El recorte aplicado el año pasado permitió que las transferencias alcanzaran su menor participación en el Producto Bruto Interno (PBI) desde inicios de la década pasada, representando cerca del 1%.

A la par de la baja de subsidios, la desregulación del mercado eléctrico avanza con medidas concretas. Desde el 1° de marzo de 2025, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dejará de centralizar la compra de combustibles para la generación térmica, permitiendo que cada generador gestione su propio abastecimiento.

La medida se suma a otro cambio que se ejecutó con la publicación de la Resolución 21/25 a finales del mes pasado. Esta normativa también habilita a nuevos proyectos generadores a celebrar contratos en el Mercado a Término, es decir, acuerdos directos entre privados sin intervención estatal.

Entre otros elementos, esta descentralización modifica la dinámica del sistema y allana el camino para futuras reformas en la estructura de comercialización y precios de la energía.

Como referencia, el año pasado los subsidios a la energía alcanzaron un equivalente en dólares a 6.250 millones, lo que significó una caída del 36% respecto a 2023 (ver detalles adelante). Para este año, las consultoras especializadas del sector estimaron una nueva reducción, con un acumulado anual proyectado en torno a los US$ 4.000 millones y US$ 4.500 millones.

Lo que ya se puede anticipar es que los subsidios ya no se asignarán a Cammesa, que hasta ahora cubría la diferencia entre lo que paga la demanda y el costo real de la energía. En cambio, el objetivo del Gobierno es que la asistencia pase a entregarse directamente a los usuarios.

En paralelo, y en línea con lo que publicó este medio, la intención del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) era eliminar uno de los segmentos de usuarios con subsidios desde febrero, junto con una quita de peso en el porcentaje de subsidios a los usuarios. Sin embargo, no solo se dio marcha atrás con ambas, sino que se escalonó la quita de subvenciones entre febrero y diciembre.

Pese a este cronograma, la cartera que dirige María Tettamanti a nivel nacional, aún evalúa implementar una nueva reforma de subsidios a mediados de año y simplificar el esquema a un solo tipo de usuario. La definición dependerá del contexto político y del calendario electoral, un factor clave en la reciente marcha atrás del Gobierno.

La clave de la baja de subsidios

La empresa que dejará de centralizar la compra de combustibles para la generación térmica, Cammesa, fue justamente la que mayor cantidad de subsidios recibió en 2024. También fue la que registró la mayor reducción en las transferencias del Tesoro, en comparación con el año anterior.

Como se mencionó en este artículo, los subsidios al sector energético alcanzaron los US$ 6.250 millones, lo que representó una caída del 35% interanual. De ese total, CAMMESA absorbió US$ 3.911 millones, es decir, el 63% del total.

El ahorro total en dólares entre 2023 y 2024 fue US$ 3.430 millones, de los cuales –de nuevo- la compañía administradora encabezó el listado: el 57% del ahorro se explicó por menores subsidios a Cammesa (US$ 1.958 millones).

Para este año, las proyecciones ubican el total de subsidios entre US$ 4.000 y US$ 4.500 millones. A diferencia de lo que se vio el año pasado, en el que se registraron fuertes aumentos en las tarifas, en 2025 no serían necesarias subas por encima de la inflación para alcanzar esa estimación, siempre y cuando el Gobierno mantenga el dólar oficial pisado.

Según información oficial de Cammesa, que recopiló la consultora Economía y Energía (E&E), el precio estacional abonado por la demanda, en dólares, se incrementó un 32,6%. Para el segmento Residencial, la suba fue del 34%, mientras que para el Comercial alcanzó el 53%.

Para dimensionar el impacto de lo mencionado, solo resta marcar que el 77% del ahorro total registrado en 2024 se explicó por el aumento en los precios abonados por la demanda, mientras que el 23% restante se debió a la baja en los costos de suministro.