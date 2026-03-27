Tierra del Fuego: Terra Ignis se asociará con una empresa china para operar las áreas que dejó YPF

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó el acuerdo de la empresa provincial Terra Ignis para asociarse con la china Sinopec para operar las áreas convencionales de la provincia de las que se desprendió YPF, con el fin de priorizar sus activos en Vaca Muerta. El proyecto apunta a firmarse el 8 de abril, en San Sebastián.

El anuncio se dio durante la inauguración de la “Carpa de la Dignidad” de cara la conmemoración por el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Allí se realizó una conferencia de prensa improvisada en la que el gobernador conversó con periodistas locales.

En la misma, el gobernador señaló los trabajos que la Provincia realizó en los últimos tiempos con el embajador de China, Wang Wei, y añadió que hay inversiones “importantes” en Tierra del Fuego, destacando la asociación entre Terra Ignis y Sinopec como una de ellas, según el medio regional Boca de Pozo.

A finales de 2025 se oficializó la transferencia de siete áreas convencionales de YPF a la compañía provincial Terra Ignis. El traspaso incluyó a Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego.

La operación se realizó en un marco de reestructuración de negocios por parte de YPF, en el que se desprendió de distintos campos maduros del convencional en el marco del plan 4×4, que consiste en multiplicar por cuatro el tamaño de la petrolera de bandera en el plazo de cuatro años.

Reuniones previas de Tierra del Fuego con la embajada de China

Las conversaciones del gobierno fueguino con el país asiático no son nuevas. Hace dos semanas, Melella recibió la visita del embajador de China junto con su comitiva, de la que destacó el contacto como “una gran oportunidad para nuestra provincia”.

En la reunión, indicó que el objetivo era “reactivar la petroquímica, luego de haber solucionado la situación judicial que no nos permitía avanzar. También dialogamos con el embajador acerca de inversiones en infraestructura, en hidrocarburos, en vivienda, en turismo. Ahora en acuicultura se abre una gran oportunidad también”.

En su momento, recalcó que “en los últimos años, hemos trabajado mucho para que vengan inversiones reales de ese país a Tierra del Fuego. Algunas ya son concretas, como la nueva usina de la ciudad de Ushuaia que se está construyendo y que ayer visitamos, y vendrán muchas más”.