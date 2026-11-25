En un contexto en el que la transición energética juega cada vez más, Argentina suma un caso concreto: la planta de Unimers S.A., en el Polo Industrial Ezeiza, redujo un 61% su factura eléctrica tras nueve meses de operación con la primera solución de almacenamiento comercial e industrial (C&I) de Huawei en el país, desarrollada junto a su partner estratégico Green Fusion.

El resultado no es una proyección ya que muestra registro acumulado al 30 de agosto de 2026. La factura eléctrica del período sumó $18 millones, frente a los $39 millones que hubiera representado el escenario sin storage. En agosto, un mes de baja irradiación solar, la diferencia fue de $3,09 millones contra $5,18 millones.

Una arquitectura diseñada para una planta industrial real

La solución integra 71 kWp de generación fotovoltaica, distribuidos entre el techo de la fábrica y dos líneas de carports solares que, además de generar energía, brindan estacionamiento cubierto para 16 vehículos y carga para dos vehículos eléctricos con 22 kW de potencia.

El sistema incorpora tecnología Huawei de generación y almacenamiento: inversores SUN2000 150 MG0 y una batería LUNA2000-215 kWh, con 215 kWh útiles y 108 kW de potencia, que operan de manera coordinada con la generación solar para desplazar consumo de red, gestionar picos de demanda y optimizar la potencia contratada.

“La batería LUNA2000-215 kWh que instalamos en Unimers tiene una eficiencia de conversión del 91,3% y un sistema de refrigeración híbrida por líquido y aire que reduce hasta un 30% el consumo energético del propio sistema. Pero lo que más nos interesa destacar en este primer proyecto C&I en Argentina es su arquitectura escalable: permite crecer hasta 20 unidades y alcanzar una capacidad total de 4 MWh. Eso significa que la solución que hoy opera en Unimers puede evolucionar junto con las necesidades de la planta”, afirmó Ignacio Dapena, VP de Digital Power de Huawei Argentina.

Por su parte, Manuel Larraburu, CEO de Green Fusion, explicó: “Se trata de diseñar conscientemente proyectando la evolución del cliente; así se logra una solución que se adapta a una planta industrial real, con su propio perfil de consumo, sus picos de demanda y sus necesidades operativas. Por eso el sistema se pensó desde el inicio como una solución integral: generación solar, respaldo en cortes de energía, almacenamiento y gestión inteligente trabajando de manera coordinada”.

Los números que confirman el impacto

La evolución mensual del consumo ilustra el cambio estructural que significó la instalación. Antes de la puesta en marcha, en diciembre de 2025, el consumo de red se ubicaba entre 5.120 y 8.520 kWh mensuales. Entre enero y marzo de 2026 se registraron mínimos históricos de entre 610 y 1.030 kWh. Durante los meses de menor irradiación, desde abril a agosto, el consumo se recuperó gradualmente, pero en ningún caso superó los niveles previos, con una potencia máxima que en general no excedió los 70 kW contratados.

En el acumulado de los nueve meses, el consumo de red fue de 21.700 kWh frente a los 55.100 kWh proyectados sin la solución. El retorno de la inversión se proyecta en seis años y medio.

El caso de Unimers muestra que la generación distribuida con almacenamiento puede convertirse en una herramienta estructural de gestión energética para la industria. El diseño debe partir del perfil real de consumo, los picos de demanda, la estructura tarifaria y las necesidades operativas de cada organización. Aunque los resultados difundidos corresponden exclusivamente a la planta de Unimers, la arquitectura fue concebida para escenarios comerciales e industriales que busquen integrar generación renovable, almacenamiento y control bajo un mismo esquema tecnológico.

El proyecto, además, ya identificó tres oportunidades de mejora a futuro como la ampliación del sistema fotovoltaico hasta 185 kWp, la incorporación de una unidad de batería adicional para sostener los sistemas de incendio, y la inyección a la red para reducir aún más el costo energético en días no laborables.