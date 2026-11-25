El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la detención de Alberto Ariaudo, mientras ejercía la presidencia del Concejo Deliberante de Catriel y fue sometido a una audiencia de formulación de cargos donde resultó imputado por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma.

El máximo órgano judicial dictó la nulidad porque esas medidas procesales hubiesen requerido un desafuero previo ya que los cargos electivos cuentan con una protección constitucional. No obstante, el STJ mantuvo la validez de los actos de investigación, por lo que la pesquisa penal podrá continuar.



La causa se inició por presuntos hechos de coacción, amenazas y portación de arma de fuego a partir de una denuncia de la intendenta, Daniela Salzotto.

El 14 de marzo pasado Ariaudo se presentó voluntariamente en una comisaría, donde quedó detenido por orden de la Fiscalía y al día siguiente participó de una audiencia de formulación de cargos, sin que el Concejo Deliberante hubiera autorizado previamente su desafuero.

La defensa cuestionó la legalidad de esa detención y solicitó la nulidad de las actuaciones posteriores. También sostuvo que la renuncia al cargo se produjo bajo presión, en un contexto de privación ilegítima de la libertad. Además, pidió el sobreseimiento, el levantamiento de las medidas cautelares y la reincorporación del imputado a la presidencia del cuerpo legislativo municipal.

Durante el trámite, la Fiscalía reconoció la existencia de una protección constitucional para los concejales, pero sostuvo que las circunstancias permitían equiparar el episodio a una situación de flagrancia. También argumentó que el funcionario había renunciado con asesoramiento de su defensa. Por su parte, la querella rechazó los planteos de nulidad.

Los argumentos del Superior Tribunal de Justicia

El STJ ratificó que los funcionarios municipales elegidos por voto popular cuentan con una inmunidad de arresto que impide restringir su libertad sin desafuero previo, salvo en los supuestos de flagrancia previstos legalmente.

Explicó en la sentencia que esa protección no constituye un beneficio personal, sino una garantía institucional destinada a preservar el funcionamiento de los órganos representativos.

El fallo también precisó que la inmunidad no impide investigar delitos atribuidos a funcionarios, pero exige la intervención del cuerpo legislativo antes de aplicar medidas que restrinjan su libertad.

Respecto de la flagrancia, el STJ señaló que el último hecho atribuido ocurrió durante la mañana del 14 de marzo y que la detención se concretó varias horas después. Ariaudo no fue sorprendido durante la comisión del hecho ni existió una persecución inmediata. Por eso, descartó que se configuraran las condiciones establecidas por el Código Procesal Penal.

La sentencia también indicó que el arma mencionada en la investigación no fue encontrada cuando el funcionario se presentó ante la Policía ni durante los allanamientos posteriores.

A partir de esos fundamentos, el STJ declaró la nulidad de la detención, de la audiencia de formulación de cargos y de las medidas adoptadas en esa instancia. La decisión alcanzó también al control de acusación. Además, anuló las resoluciones judiciales anteriores que habían rechazado los cuestionamientos de la defensa.

No obstante, el Tribunal rechazó extender la nulidad a toda la investigación. Consideró que los allanamientos y los secuestros del teléfono celular y de las municiones contaron con autorización judicial y tuvieron fundamentos independientes de la detención.

El STJ aclaró que la validez de la renuncia y la eventual reincorporación al cargo excedían el objeto de esta impugnación. Tampoco dispuso el sobreseimiento solicitado por la defensa ni se pronunció sobre la responsabilidad penal de Ariaudo.

El fallo ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial para que el proceso penal continúe según su estado.