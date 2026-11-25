El gobierno de Santa Cruz convocó a una nueva reunión de la Mesa Provincial de Hidrógeno, un espacio de articulación que busca analizar las condiciones y perspectivas para desarrollar esta industria en la provincia.

El encuentro se realizará el lunes 30 de noviembre, de 14:30 a 17, en el Hotel Patagonia de Río Gallegos. Se organizará en conjunto con el Círculo de Políticas Ambientales, fundación dedicada a fortalecer la agenda ambiental mediante la investigación, formación y promoción de políticas afines a este objetivo.

La jornada será encabezada por el Ministerio de Energía y Minería, como autoridad de aplicación de la Mesa. La convocatoria dará continuidad al trabajo iniciado en marzo y buscará actualizar información e intercambiar perspectivas sobre el escenario del hidrógeno.

Qué temas se esperan abordar en el encuentro

Entre los temas previstos se encuentran el estado de avance de los proyectos legislativos vinculados al hidrógeno en el Congreso Nacional, las novedades provinciales relacionadas con la actividad y el panorama regional. También se presentará el Inventario de Proyectos de Hidrógeno Verde del Cono Sur.

Juan Carlos Villalonga, coordinador del programa hidrógeno del Círculo de Políticas Ambientales, expresó: «La industria del hidrógeno atraviesa un período de revisión de escalas y horizontes de tiempo, lo cual representa una nueva oportunidad para que Santa Cruz pueda generar condiciones que se asemejen a lo ya avanzado en algunos países de la región».

«Mientras la coyuntura geopolítica global y las incertidumbres en la economía ralenticen el despegue del mercado del H2 verde, es necesario prepararse para el escenario futuro. El Congreso Nacional tiene un rol, y a la par las provincias, universidades y el sector privado deben acompañar el proceso», agregó Villalonga.

Según sostuvo la Provincia, esta iniciativa apunta a sostener un ámbito de análisis y coordinación entre los distintos actores vinculados a la actividad, en un momento en que la industria global revisa sus perspectivas de crecimiento y los plazos para concretar nuevos proyectos.