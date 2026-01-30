Tras la compra de El Chocón-Arroyito, MSU Energy y MSU Green Energy mejoran su calificación crediticia

El Grupo MSU incorporó en diciembre a la represa El Chocón, tras una oferta de 235.671.294 dólares.

La agencia calificadora de riesgo FIX SCR subió la calificación crediticia de MSU Energy y MSU Green Energy. De esta manera elGrupo MSU se ve fortalecido dentro del mercado eléctrico del país: recientemente incorporó a la central eléctrica El Chocón y su compensador Arroyito, y tiene proyectado el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos.

FIX SCR elevó la calificación crediticia de MSU Energy a AA-(arg) con perspectiva estable, donde reconoció la solidez del negocio consolidado, la estabilidad y previsibilidad de sus flujos de fondos y una robusta estructura financiera.

La mejora se dio en un entorno regulatorio y macroeconómico en proceso de normalización, que contribuye a una mayor previsibilidad, reduce riesgos estructurales y fortalece las condiciones para la inversión en el sector energético.

En paralelo, FIX SCR también subió la calificación crediticia de MSU Green Energy a A+(arg) con perspectiva estable, en este caso reflejando un negocio con alta previsibilidad, debido una capacidad cien por ciento contratada mediante contratos de largo plazo, con una cartera de clientes diversa y de primera línea.

La mejora reconoció además la capacidad de ejecución de la compañía, evidenciada en la puesta en operación de sus parques solares, que reafirman su fortaleza técnica y de gestión en el desarrollo de energías renovables.

El Grupo MSU consolida su posición en el país

Ambas empresas son parte del Grupo MSU, que incorporó en diciembre a las históricas represas El Chocón – Arroyito tras realizar la oferta ganadora en su licitación a través de BML Inversora, por un monto de 235.671.294 dólares. La adjudicación se dio en un contexto de adjudicación de las concesiones de las represas de la región del Comahue, a finales del año pasado.

Al enterarse resolución del FIX SCR, el CEO del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, expresó que la mejora “refuerza nuestra solidez financiera, amplía el acceso a financiamiento competitivo y acompaña una convicción clara: invertir en infraestructura energética confiable para el desarrollo productivo del país, integrando generación térmica, renovable e hidroeléctrica”.

Respecto sus perspectivas a futuro, aseguró: “Tomamos este hito como un compromiso para seguir ampliando el alcance de la energía limpia, acompañando a industrias y comunidades con soluciones sustentables y confiables”.